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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211213/koronavirus-1763558679.html
Мурашко заявил о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России
Мурашко заявил о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России - РИА Новости, 13.12.2021
Мурашко заявил о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России
Заболеваемость COVID-19 в России стабилизировалась и стала немного снижаться, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T21:03
2021-12-13T22:23
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в России стабилизировалась и стала немного снижаться, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Хотя все-таки количество заболевших велико, более 800 тысяч сегодня одновременно болеют человек — это все-таки высокая цифра", — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".По его словам, первый компонент вакцины от SARS-CoV-2 получили "более 75 миллионов человек". Как считает Мурашко, "это уже неплохие цифры".Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость снижается в 56 российских регионах. В пяти субъектах цифры пока растут — это Сахалинская область, Республика Адыгея, Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Республика Алтай. Отсутствие значимой динамики наблюдается в 24 регионах.Она отметила, что коллективный иммунитет в стране достиг 55,8%. Среди регионов лидирует Севастополь — там уже более 80%. Больше 72% — в Чукотском автономном округе, Республике Карелии, Тыве, Московской области, Санкт-Петербурге и Москве.Достичь показателя в 80% возможно, если привьется каждый, у кого нет медицинских противопоказаний, подчеркнула вице-премьер.За последние сутки в стране выявили 29 558 случаев коронавируса — таким образом, общее число зараженных с начала пандемии достигло 10 046 454. Число летальных исходов увеличилось на 1121 (290 604 за все время). Выздоровели 28 561 человек (8 769 916).Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
21:03 13.12.2021 (обновлено: 22:23 13.12.2021)
 
Мурашко заявил о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России

Глава Минздрава Мурашко заявил, что заболеваемость COVID-19 в России стабилизировалась

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПалата интенсивной терапии во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Палата интенсивной терапии во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в России стабилизировалась и стала немного снижаться, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Хотя все-таки количество заболевших велико, более 800 тысяч сегодня одновременно болеют человек — это все-таки высокая цифра", — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
По его словам, первый компонент вакцины от SARS-CoV-2 получили "более 75 миллионов человек". Как считает Мурашко, "это уже неплохие цифры".
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость снижается в 56 российских регионах. В пяти субъектах цифры пока растут — это Сахалинская область, Республика Адыгея, Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Республика Алтай. Отсутствие значимой динамики наблюдается в 24 регионах.
Она отметила, что коллективный иммунитет в стране достиг 55,8%. Среди регионов лидирует Севастополь — там уже более 80%. Больше 72% — в Чукотском автономном округе, Республике Карелии, Тыве, Московской области, Санкт-Петербурге и Москве.
Достичь показателя в 80% возможно, если привьется каждый, у кого нет медицинских противопоказаний, подчеркнула вице-премьер.
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За последние сутки в стране выявили 29 558 случаев коронавируса — таким образом, общее число зараженных с начала пандемии достигло 10 046 454. Число летальных исходов увеличилось на 1121 (290 604 за все время). Выздоровели 28 561 человек (8 769 916).
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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