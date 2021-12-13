https://ria.ru/20211213/koronavirus-1763485261.html
Голикова допустила рост заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников
Голикова допустила рост заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников - РИА Новости, 13.12.2021
Голикова допустила рост заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова не исключила прироста заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников, так как россияне поедут отдыхать за рубеж. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T15:26
2021-12-13T15:26
2021-12-13T15:35
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова не исключила прироста заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников, так как россияне поедут отдыхать за рубеж."Видимо, мы должны с вами исходить из ситуации, что мы не сможем полностью закрыться с учётом больших трансграничных перетоков, с учётом того, что новогодние праздники, граждане наши поедут отдыхать за рубеж, и я не исключаю, что после праздников мы с вами можем получить прирост заболеваемости", - сказала Голикова, выступая в Госдуме.По ее словам, неясно, как этот прирост будет выражаться: бессимптомным течением, легкой или тяжелой формой болезни.
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15:26 13.12.2021 (обновлено: 15:35 13.12.2021)
Голикова допустила рост заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников
Вице-премьер Голикова допустила рост заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников