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В Москве выявили 2894 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 2894 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 13.12.2021
В Москве выявили 2894 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2894, Подмосковье - 1999, Санкт-Петербурге - 1968, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T11:44
2021-12-13T11:44
2021-12-13T11:44
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2894, Подмосковье - 1999, Санкт-Петербурге - 1968, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2894, 2. Московская область - 1999, 3. Санкт-Петербург - 1968", - говорится в сообщении.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 2894 новых случая заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 2894 новых случая заражения коронавирусом