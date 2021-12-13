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Голикова заявила о необходимости сохранять койки для пациентов с COVID-19

Голикова заявила о необходимости сохранять койки для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 13.12.2021

Голикова заявила о необходимости сохранять койки для пациентов с COVID-19

Нестабильность ситуации вынуждает сохранять ковидные койки, сейчас их 212 тысяч, что ниже, чем было в пик этой волны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T10:50

2021-12-13T10:50

2021-12-13T10:50

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Нестабильность ситуации вынуждает сохранять ковидные койки, сейчас их 212 тысяч, что ниже, чем было в пик этой волны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Нестабильность ситуации вынуждает нас сохранять достаточно большое количество ковидных коек. на сегодняшний день в РФ открыто 221 тысяча, это, конечно, существенно меньше, чем в пик этой волны. Напомню, что в пик этой волны было 305 тысяч. Но мы вынуждены сохранять это количество по причине того, что в 24 регионах больше, чем заболеваемость наблюдается рост количества госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии", - сказала Голикова в ходе выступления в Госдуме.По ее словам, наибольший рост в Сахалинской области - в 1,9 раза, Тульской области - на 30%, в Хабаровском крае - на 25%, в Ленинградской области - на 17%.

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