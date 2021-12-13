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Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в 56 регионах

Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в 56 регионах - РИА Новости, 13.12.2021

Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в 56 регионах

Снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в 56 регионах России, в пяти пока остаётся рост, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T10:44

2021-12-13T10:44

2021-12-13T10:44

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в 56 регионах России, в пяти пока остаётся рост, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."К сожалению, по-прежнему есть регионы, где наблюдается рост заболеваемости, таких регионов на сегодняшний день пять - это Сахалинская область, Республика Адыгея, Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Республика Алтай. Отсутствие значимой динамики, то есть не рост и не снижение мы видим в 24 регионах страны, в 56 - снижение",- сказала Голикова, в ходе выступления в Госдуме.Она уточнила, что снижение пока не носит стабильного характера.По словам Голиковой, 23% заболеваемости коронавирусом в России приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, 77% - на все остальные 82 региона страны.

республика адыгея

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