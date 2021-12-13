https://ria.ru/20211213/koronavirus-1763386424.html

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по доставке еды при пандемии

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по доставке еды при пандемии - РИА Новости, 13.12.2021

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по доставке еды при пандемии

Роспотребнадзор опубликовал правила безопасной доставки еды на дом в период пандемии коронавируса, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T03:44

2021-12-13T03:44

2021-12-13T05:25

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

доставка

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор опубликовал правила безопасной доставки еды на дом в период пандемии коронавируса, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что владелец агрегатора обязан довести до сведения потребителей информацию о себе и о продавце. Информация должна быть размещена на сайте.Добавляется, что курьеры должны соблюдать правила личной гигиены: надевать медицинские маски, перчатки, обрабатывать руки, а также приезжать к заказчику в чистой форме с продезинфицированными емкостями для транспортировки готовых блюд и с медицинской книжкой.Уточняется, что при получении заказа нужно обратить внимание на наименование предлагаемой продукции, сведения о массе порции, о пищевой ценности продукции, а также на обозначение нормативных или технических документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция. Необходимо наличие даты изготовления, срока годности и условий хранения, а также наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции.Ведомство напоминает про бесконтактную оплату заказа, а также про бесконтактную доставку заказа - курьер должен поставить доставку двери, отойти от двери на расстояние около 1,5 метров и сообщить о доставке по телефону.

https://ria.ru/20211210/omikron-1763055373.html

https://ria.ru/20211212/omikron-1763364265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, доставка