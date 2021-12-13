https://ria.ru/20211213/koronavirus-1763386424.html
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по доставке еды при пандемии
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по доставке еды при пандемии - РИА Новости, 13.12.2021
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по доставке еды при пандемии
Роспотребнадзор опубликовал правила безопасной доставки еды на дом в период пандемии коронавируса, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T03:44
2021-12-13T03:44
2021-12-13T05:25
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
доставка
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор опубликовал правила безопасной доставки еды на дом в период пандемии коронавируса, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что владелец агрегатора обязан довести до сведения потребителей информацию о себе и о продавце. Информация должна быть размещена на сайте.Добавляется, что курьеры должны соблюдать правила личной гигиены: надевать медицинские маски, перчатки, обрабатывать руки, а также приезжать к заказчику в чистой форме с продезинфицированными емкостями для транспортировки готовых блюд и с медицинской книжкой.Уточняется, что при получении заказа нужно обратить внимание на наименование предлагаемой продукции, сведения о массе порции, о пищевой ценности продукции, а также на обозначение нормативных или технических документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция. Необходимо наличие даты изготовления, срока годности и условий хранения, а также наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции.Ведомство напоминает про бесконтактную оплату заказа, а также про бесконтактную доставку заказа - курьер должен поставить доставку двери, отойти от двери на расстояние около 1,5 метров и сообщить о доставке по телефону.
https://ria.ru/20211210/omikron-1763055373.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, доставка
03:44 13.12.2021 (обновлено: 05:25 13.12.2021)
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по доставке еды при пандемии
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по доставке еды в период коронавируса
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор
опубликовал правила безопасной доставки еды на дом в период пандемии коронавируса, сообщается на сайте
ведомства.
"В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции услуга доставки еды на дом остается достаточно востребованной. Доставка готовых блюд по заказу потребителя осуществляется через интернет или по телефону", - говорится в сообщении.
Отмечается, что владелец агрегатора обязан довести до сведения потребителей информацию о себе и о продавце. Информация должна быть размещена на сайте.
Добавляется, что курьеры должны соблюдать правила личной гигиены: надевать медицинские маски, перчатки, обрабатывать руки, а также приезжать к заказчику в чистой форме с продезинфицированными емкостями для транспортировки готовых блюд и с медицинской книжкой.
Уточняется, что при получении заказа нужно обратить внимание на наименование предлагаемой продукции, сведения о массе порции, о пищевой ценности продукции, а также на обозначение нормативных или технических документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция. Необходимо наличие даты изготовления, срока годности и условий хранения, а также наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции.
Ведомство напоминает про бесконтактную оплату заказа, а также про бесконтактную доставку заказа - курьер должен поставить доставку двери, отойти от двери на расстояние около 1,5 метров и сообщить о доставке по телефону.