https://ria.ru/20211213/komi-1763419271.html

В Коми антипрививочники не приняли приглашение посетить "красную зону"

В Коми антипрививочники не приняли приглашение посетить "красную зону" - РИА Новости, 13.12.2021

В Коми антипрививочники не приняли приглашение посетить "красную зону"

Ни один из антипрививочников Коми не откликнулся на приглашение посетить "красную зону" COVID-cтационара, чтобы пересмотреть свою позицию, сообщил заведующий... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T11:31

2021-12-13T11:31

2021-12-13T11:31

распространение коронавируса

общество

коммунарка (москва)

андрей шкода

коронавирус в россии

денис проценко

марьяна лысенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762757885_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9530f2abafeab9f62bcbd3bd197fa1f6.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Ни один из антипрививочников Коми не откликнулся на приглашение посетить "красную зону" COVID-cтационара, чтобы пересмотреть свою позицию, сообщил заведующий отделением реанимации Коми республиканской клинической больницы Эдуард Скворцов, подписавший открытое письмо, в котором врачи обращаются к противникам вакцинации от коронавируса."Никто наше приглашение не принял. Шоуменам удобно не смотреть правде в глаза, они зарабатывают деньги на теориях заговора. И, к сожалению, на человеческих жизнях", - сказал Скворцов, слова которого приводит в понедельник минздрава Коми в своем Telegram-канале."В конференциях противников вакцинации участвуют люди, которых никто не знает в медицинском сообществе. Если у них и есть заслуги, то они были более десяти лет назад, а сейчас они просто болтают, пока настоящие врачи в "красных зонах" спасают жизни тех, кто наслушался таких "специалистов" и отказался от вакцинации", - добавил медик.Известные российские врачи ранее написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо подписали 11 человек. Среди подписавших - главврачи больницы в Коммунарке Денис Проценко, больницы №52 Марьяна Лысенко, клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко, клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, а также заведующий отделением реанимации республиканской клинической больницы Коми Эдуард Скворцов и главврач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Денис Гусев.

https://ria.ru/20211213/vaktsinatsiya-1763404286.html

коммунарка (москва)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, коммунарка (москва), андрей шкода, коронавирус в россии, денис проценко, марьяна лысенко