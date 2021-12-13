https://ria.ru/20211213/komi-1763419271.html
В Коми антипрививочники не приняли приглашение посетить "красную зону"
В Коми антипрививочники не приняли приглашение посетить "красную зону" - РИА Новости, 13.12.2021
В Коми антипрививочники не приняли приглашение посетить "красную зону"
Ни один из антипрививочников Коми не откликнулся на приглашение посетить "красную зону" COVID-cтационара, чтобы пересмотреть свою позицию, сообщил заведующий... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T11:31
2021-12-13T11:31
2021-12-13T11:31
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Ни один из антипрививочников Коми не откликнулся на приглашение посетить "красную зону" COVID-cтационара, чтобы пересмотреть свою позицию, сообщил заведующий отделением реанимации Коми республиканской клинической больницы Эдуард Скворцов, подписавший открытое письмо, в котором врачи обращаются к противникам вакцинации от коронавируса."Никто наше приглашение не принял. Шоуменам удобно не смотреть правде в глаза, они зарабатывают деньги на теориях заговора. И, к сожалению, на человеческих жизнях", - сказал Скворцов, слова которого приводит в понедельник минздрава Коми в своем Telegram-канале."В конференциях противников вакцинации участвуют люди, которых никто не знает в медицинском сообществе. Если у них и есть заслуги, то они были более десяти лет назад, а сейчас они просто болтают, пока настоящие врачи в "красных зонах" спасают жизни тех, кто наслушался таких "специалистов" и отказался от вакцинации", - добавил медик.Известные российские врачи ранее написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо подписали 11 человек. Среди подписавших - главврачи больницы в Коммунарке Денис Проценко, больницы №52 Марьяна Лысенко, клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко, клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, а также заведующий отделением реанимации республиканской клинической больницы Коми Эдуард Скворцов и главврач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Денис Гусев.
https://ria.ru/20211213/vaktsinatsiya-1763404286.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, коммунарка (москва), андрей шкода, коронавирус в россии, денис проценко, марьяна лысенко
В Коми антипрививочники не приняли приглашение посетить "красную зону"
В Коми антипрививочники не приняли приглашение посетить "красную зону" COVID-cтационара
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Ни один из антипрививочников Коми не откликнулся на приглашение посетить "красную зону" COVID-cтационара, чтобы пересмотреть свою позицию, сообщил заведующий отделением реанимации Коми республиканской клинической больницы Эдуард Скворцов, подписавший открытое письмо, в котором врачи обращаются к противникам вакцинации от коронавируса.
"Никто наше приглашение не принял. Шоуменам удобно не смотреть правде в глаза, они зарабатывают деньги на теориях заговора. И, к сожалению, на человеческих жизнях", - сказал Скворцов, слова которого приводит в понедельник минздрава Коми в своем Telegram-канале.
"В конференциях противников вакцинации участвуют люди, которых никто не знает в медицинском сообществе. Если у них и есть заслуги, то они были более десяти лет назад, а сейчас они просто болтают, пока настоящие врачи в "красных зонах" спасают жизни тех, кто наслушался таких "специалистов" и отказался от вакцинации", - добавил медик.
Известные российские врачи ранее написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо подписали 11 человек. Среди подписавших - главврачи больницы в Коммунарке Денис Проценко
, больницы №52 Марьяна Лысенко
, клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко
, клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода
, а также заведующий отделением реанимации республиканской клинической больницы Коми Эдуард Скворцов и главврач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Денис Гусев.