https://ria.ru/20211213/kollagen-1763236170.html
Врач развеял мифы о коллагене
Врач развеял мифы о коллагене - РИА Новости, 13.12.2021
Врач развеял мифы о коллагене
Рекламный трюк или волшебное средство от морщин? Как "работает" коллаген, в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T02:15
2021-12-13T02:15
2021-12-13T02:15
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андрей бобровский
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Рекламный трюк или волшебное средство от морщин? Как "работает" коллаген, в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.Белок коллаген выполняет в человеческом организме разнообразные функции, одна из них — обеспечивать эластичность кожи. Свойства этого вещества делают его весьма востребованным в косметической и фармацевтической отрасли. Производители кремов и биологически активных добавок к пище (БАД) утверждают, что коллаген, содержащийся в их продукции, уменьшает количество морщин. К сожалению, использование этих средств зачастую не приводит к желаемому результату, отметил Бобровский. Причина в том, что организм не может усваивать "внешний" коллаген, объяснил он. В частности, при наружном применении этот ингредиент будет восприниматься кожей как "чужеродный белок".От коллагена, который содержится в биоактивных добавках, тоже не стоит ожидать заметного эффекта, продолжил он. Лучше позаботиться о том, чтобы организм сам синтезировал этот важный белок в нужном количестве. "Внутренний" коллаген действительно поможет сохранить упругость кожи, уточнил Бобровский. Для этого нужно изменить рацион, включив в него некоторые продукты, добавил врач."Есть простое правило для восполнения коллагена — употребляйте витамин C, который помогает белку синтезироваться. Вторая рекомендация — ешьте желатин в виде фруктового желе, их существует огромное количество. Холодец тоже отлично подойдет. Наконец, не забывайте про животные белки, это однозначно положительно скажется на тонусе кожи", — порекомендовал Бобровский.
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общество, санкт-петербургский государственный университет, здоровье, красота, андрей бобровский, россия
Врач развеял мифы о коллагене
Врач Бобровский: коллаген в составе крема не помогает разгладить морщины
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
Рекламный трюк или волшебное средство от морщин? Как "работает" коллаген, в интервью радио Sputnik
рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский
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Белок коллаген выполняет в человеческом организме разнообразные функции, одна из них — обеспечивать эластичность кожи. Свойства этого вещества делают его весьма востребованным в косметической и фармацевтической отрасли. Производители кремов и биологически активных добавок к пище (БАД) утверждают, что коллаген, содержащийся в их продукции, уменьшает количество морщин. К сожалению, использование этих средств зачастую не приводит к желаемому результату, отметил Бобровский. Причина в том, что организм не может усваивать "внешний" коллаген, объяснил он. В частности, при наружном применении этот ингредиент будет восприниматься кожей как "чужеродный белок".
"Самый популярный миф гласит, что коллаген, который входит в состав кремов либо других средств, наносящихся на кожу, будет способствовать разглаживанию морщин. Тут важно понимать простую вещь: чужеродному белку никак нельзя проникнуть внутрь, размер не позволит. Иными словами, "внешний" коллаген никогда не станет "внутренним"", — отметил врач.
От коллагена, который содержится в биоактивных добавках, тоже не стоит ожидать заметного эффекта, продолжил он. Лучше позаботиться о том, чтобы организм сам синтезировал этот важный белок в нужном количестве. "Внутренний" коллаген действительно поможет сохранить упругость кожи, уточнил Бобровский. Для этого нужно изменить рацион, включив в него некоторые продукты, добавил врач.
"Есть простое правило для восполнения коллагена — употребляйте витамин C, который помогает белку синтезироваться. Вторая рекомендация — ешьте желатин в виде фруктового желе, их существует огромное количество. Холодец тоже отлично подойдет. Наконец, не забывайте про животные белки, это однозначно положительно скажется на тонусе кожи", — порекомендовал Бобровский.