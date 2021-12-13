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Присяжные вынесли вердикт по делу об аргентинском кокаине
Присяжные вынесли вердикт по делу об аргентинском кокаине - РИА Новости, 13.12.2021
Присяжные вынесли вердикт по делу об аргентинском кокаине
Присяжные заседатели признали фигурантов дела о контрабанде кокаина из Аргентины виновными, но заслуживающими снисхождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T18:13
2021-12-13T18:43
происшествия
буэнос-айрес (город)
москва
аргентина
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Присяжные заседатели признали фигурантов дела о контрабанде кокаина из Аргентины виновными, но заслуживающими снисхождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Дорогомиловского суда Москвы.Уголовное дело об аргентинском кокаине обернулось громким международным скандалом. Спецслужбы России и Аргентины перехватили чемоданы с 389 килограммами кокаина, которые хранились на территории посольства России в Буэнос-Айресе. О находке силовикам рассказали сами российские дипломаты. По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, а затем и предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук, экстрадированный из Германии. По словам обвиняемых, Ковальчук "ввел их в заблуждение", предложив заработать. Ковальчук, как говорили они, представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб. В МИД РФ заявляли, что Ковальчук никогда не работал в министерстве или в российских дипломатических представительствах за рубежом."Вердиктом присяжных Абянов, Калмыков, Ковальчук и Худжамов признаны виновными в совершении инкриминируемых им деяний. Кроме того, согласно вердикту присяжных, они заслуживают снисхождения", - сказали в пресс-службе.В суде подчеркнули, что 16 декабря состоится обсуждение последствий вердикта.Ранее прокурор в ходе заседания заявил, что вина фигурантов полностью доказана. Ожидается, что 16 декабря гособвинение назовет сроки наказания, которые считает справедливыми.
https://ria.ru/20210210/posol-1596904506.html
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происшествия, буэнос-айрес (город), москва, аргентина, россия
18:13 13.12.2021 (обновлено: 18:43 13.12.2021)
 
Присяжные вынесли вердикт по делу об аргентинском кокаине

Присяжные: фигуранты дела об аргентинском кокаине виновны, но заслуживают снисхождения

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Присяжные заседатели признали фигурантов дела о контрабанде кокаина из Аргентины виновными, но заслуживающими снисхождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Дорогомиловского суда Москвы.
Уголовное дело об аргентинском кокаине обернулось громким международным скандалом. Спецслужбы России и Аргентины перехватили чемоданы с 389 килограммами кокаина, которые хранились на территории посольства России в Буэнос-Айресе. О находке силовикам рассказали сами российские дипломаты. По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, а затем и предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук, экстрадированный из Германии. По словам обвиняемых, Ковальчук "ввел их в заблуждение", предложив заработать. Ковальчук, как говорили они, представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб. В МИД РФ заявляли, что Ковальчук никогда не работал в министерстве или в российских дипломатических представительствах за рубежом.
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"Вердиктом присяжных Абянов, Калмыков, Ковальчук и Худжамов признаны виновными в совершении инкриминируемых им деяний. Кроме того, согласно вердикту присяжных, они заслуживают снисхождения", - сказали в пресс-службе.
В суде подчеркнули, что 16 декабря состоится обсуждение последствий вердикта.
Ранее прокурор в ходе заседания заявил, что вина фигурантов полностью доказана. Ожидается, что 16 декабря гособвинение назовет сроки наказания, которые считает справедливыми.
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