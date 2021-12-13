https://ria.ru/20211213/klyushin-1763518118.html

Швейцарский суд подтвердил решение об экстрадиции бизнесмена Клюшина в США

Швейцарский суд подтвердил решение об экстрадиции бизнесмена Клюшина в США - РИА Новости, 13.12.2021

Швейцарский суд подтвердил решение об экстрадиции бизнесмена Клюшина в США

Швейцарский Федеральный уголовный суд не увидел политического подтекста в деле против российского бизнесмена Владислава Клюшина, арестованного в Швейцарии по... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T17:24

2021-12-13T17:24

2021-12-13T17:24

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ЦЮРИХ, 13 дек - РИА Новости. Швейцарский Федеральный уголовный суд не увидел политического подтекста в деле против российского бизнесмена Владислава Клюшина, арестованного в Швейцарии по запросу Соединенных Штатов Америки, в связи с чем отклонил апелляцию на решение об экстрадиции россиянина в США.Клюшин был арестован в Швейцарии 21 марта по запросу США, где он обвиняется в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Клюшин является учредителем компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга.Федеральное управление юстиции Швейцарии в конце июня удовлетворило запрос США об экстрадиции российского бизнесмена. Позднее защита Клюшина обжаловала это решение в Федеральном уголовном суде."Апелляционная коллегия признает... в жалобе на политическое преступление будет отказано. Апелляция (на экстрадицию) будет оставлена без удовлетворения", - говорится в решении коллегии суда, обнародованном в понедельник.Кроме того, отклонено дополнительное ходатайство об освобождении Клюшина.Ранее источник, знакомый с ходом расследования в отношении бизнесмена, сообщал РИА Новости, что "разведка Швейцарии активно работала и, более того, сотрудничала с иностранными спецслужбами по персоне Клюшина". По его словам, данная информация подтверждается документами из электронной системы PES, содержащей данные о событиях и принятых мерах по обеспечению внутренней и внешней безопасности Федеральной службы разведки Швейцарии

https://ria.ru/20211006/klyushin-1753279031.html

https://ria.ru/20211023/ismailov-1755914972.html

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