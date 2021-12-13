https://ria.ru/20211213/kirienko-1763428069.html

Владимира Кириенко назначили гендиректором VK

Владимира Кириенко назначили гендиректором VK - РИА Новости, 13.12.2021

Владимира Кириенко назначили гендиректором VK

Владимир Кириенко стал гендиректором VK, на этом посту он сменил Бориса Добродеева, рассказали в компании. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T12:04

2021-12-13T12:04

2021-12-13T13:57

экономика

вконтакте

владимир кириенко

борис добродеев

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимир Кириенко стал гендиректором VK, на этом посту он сменил Бориса Добродеева, рассказали в компании."VK Company Limited <…> сообщает, что совет директоров единогласно проголосовал за назначение Владимира Кириенко новым генеральным директором VK (Россия). Решение вступает в силу немедленно", — говорится в сообщении.С сентября 2016 года Кириенко занимал пост старшего вице-президента по развитию и управлению бизнесом компании "Ростелеком", а в декабре 2017-го его назначили первым вице-президентом.Добродеев в начале декабря после изменения акционерной структуры компании "МФ Технологии" заявил о намерении уйти с занимаемой позиции. Он планировал вернуться в холдинг USM для работы с цифровыми активами и запустить венчурный фонд.VK — одна из крупнейших интернет-компаний в Рунете. В ее состав входят сервис электронной почты, соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте", мессенджер ICQ. Помимо этого, компании принадлежат образовательные сервисы GeekBrains и Skillbox, игровое подразделение My.Games.В конце 2021 года в компании "МФ Технологии", которая контролирует 57,3 процента голосов VK (экономическая доля — 4,8 процента), поменялась структура акционеров: по 45 процентов акций будет у "Газпром-медиа" и у страховой группы "Согаз", еще десять процентов — у "Ростеха".

https://ria.ru/20211122/vkontakte-1760186529.html

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экономика, вконтакте, владимир кириенко, борис добродеев