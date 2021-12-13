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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211213/kino-1763539344.html
"Купе номер 6" номинирован на "Золотой глобус"
"Купе номер 6" номинирован на "Золотой глобус" - РИА Новости, 13.12.2021
"Купе номер 6" номинирован на "Золотой глобус"
"Купе номер 6" финского режиссера Юхо Куосманена номинирован на награду Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус", претендентов на одну из самых... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T19:02
2021-12-13T19:25
культура
педро альмодовар
финляндия
ассоциация иностранной прессы голливуда
новости культуры
стивен спилберг
николь кидман
lady gaga (стефани джерманотта)
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. "Купе номер 6" финского режиссера Юхо Куосманена номинирован на награду Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус", претендентов на одну из самых престижных премий киномира объявили в понедельник."Купе номер 6", премьера которого состоялась на Каннском фестивале, - ​​картина совместного производства Финляндии, Эстонии, России и Германии. Фильм ранее получил Гран-при Каннского международного кинофестиваля и также выдвинут на участие в конкурсе за награду киноакадемии США "Оскар".Лента рассказывает о путешествии финской студентки из Москвы в Мурманск. По воле случая ей приходится разделить долгую поездку с грубоватым российским шахтером (Юра Борисов).Помимо финского режиссера, в категорию "Лучший фильм на иностранном языке" были отобраны японская картина "Сядь за руль моей машины", итальянский фильм "Рука бога", картина иранского режиссера Асгара Фархади "Герой", а также картина испанского режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери".Кинокартина Кеннета Брана "Белфаст" и фильм новозеландского режиссера Джейн Кэмпион "Власть пса" завоевали по семь номинаций на "Золотой глобус".Номинацию в категории "Лучший драматический фильм" также получили картины "CODA: Ребенок глухих родителей", "Дюна" канадского режиссера Дени Вилнева и "Король Ричард". Помимо выдвижения на главный "Золотой глобус" "Белфаст" и "Власть пса" получили номинации за режиссуру, сценарий, роли второго плана и актерскую работу. В категории "Лучшая мужская роль в драме" номинацию завоевал британский актер ​​Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Уилл Смит ("Король Ричард"), Дензел Вашингтон ("Макбет"), Хавьер Бардем ("Быть Рикардо") и Махершала Али ("Лебединая песня"). За лучшую женскую роль в драме на "Золотой глобус" номинированы Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Николь Кидман ("Быть Рикардо"), Леди Гага ("Дом Gucci"), Кристен Стюарт ("Спенсер").В категории "Лучшая комедия/мюзикл" номинацию на Глобус завоевали "Сирано", сатирическое произведение Адама Маккея "Не смотрите наверх", "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона, телеадаптация Лин-Мануэля Миранды мюзикла Джонатана Ларсона "Тик-так, бум!" и "Вестсайдская история" от Стивена Спилберга.За актерскую работу в комедийном и музыкальном жанре номинации получили французская актриса Марион Котийяр, Алана Хайм, Дженнифер Лоуренс, Эмма Стоун и ​​Рэйчел Зеглер, а также Леонардо Ди Каприо, Питер Динклэйдж, Эндрю Гарфилд, Купер Хоффман и Энтони Рамос."Золотой глобус" вручается ежегодно за достижения в кино и телевидении, а также анимацию. В этом году номинацию в категории "Лучший анимационный полнометражный фильм" получили мультфильмы "Энканто", документальная анимационная лента "Flee", "Лука", "Моя афганская семья" и "Райя и последний дракон".79-ая церемония вручения награды "Золотой глобус", которая вручается Ассоциацией аккредитованных в Голливуде иностранных репортеров за достижения в кино и на телевидении, состоится 9 января.
https://ria.ru/20211126/kino-1760710365.html
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педро альмодовар, финляндия, ассоциация иностранной прессы голливуда, новости культуры, стивен спилберг, николь кидман, lady gaga (стефани джерманотта), хавьер бардем, кристен стюарт, дженнифер лоуренс, бенедикт камбербэтч, уилл смит, кино и сериалы
19:02 13.12.2021 (обновлено: 19:25 13.12.2021)
 
"Купе номер 6" номинирован на "Золотой глобус"

"Купе номер 6" номинирован на "Золотой глобус"

© Кинокомпания CTB / СТВ (2021)Юра Борисов в фильме "Купе номер 6"
Юра Борисов в фильме Купе номер 6
© Кинокомпания CTB / СТВ (2021)
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. "Купе номер 6" финского режиссера Юхо Куосманена номинирован на награду Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус", претендентов на одну из самых престижных премий киномира объявили в понедельник.
"Купе номер 6", премьера которого состоялась на Каннском фестивале, - ​​картина совместного производства Финляндии, Эстонии, России и Германии. Фильм ранее получил Гран-при Каннского международного кинофестиваля и также выдвинут на участие в конкурсе за награду киноакадемии США "Оскар".
Юра Борисов в фильме Купе номер 6
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Помимо финского режиссера, в категорию "Лучший фильм на иностранном языке" были отобраны японская картина "Сядь за руль моей машины", итальянский фильм "Рука бога", картина иранского режиссера Асгара Фархади "Герой", а также картина испанского режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери".
© Gianni FioritoКадр из фильма "Рука бога"
Кадр из фильма Рука бога
1 из 4
Кадр из фильма "Рука бога"
© Gianni Fiorito
© NetflixКадр из фильма "Рука бога"
Кадр из фильма Рука бога
2 из 4
Кадр из фильма "Рука бога"
© Netflix
© El DeseoКадр из фильма "Параллельные матери"
Кадр из фильма Параллельные матери
3 из 4
Кадр из фильма "Параллельные матери"
© El Deseo
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваляКадр из фильма "Параллельные матери"
Кадр из фильма Параллельные матери
4 из 4
Кадр из фильма "Параллельные матери"
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
1 из 4
Кадр из фильма "Рука бога"
© Gianni Fiorito
2 из 4
Кадр из фильма "Рука бога"
© Netflix
3 из 4
Кадр из фильма "Параллельные матери"
© El Deseo
4 из 4
Кадр из фильма "Параллельные матери"
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
Кинокартина Кеннета Брана "Белфаст" и фильм новозеландского режиссера Джейн Кэмпион "Власть пса" завоевали по семь номинаций на "Золотой глобус".
Номинацию в категории "Лучший драматический фильм" также получили картины "CODA: Ребенок глухих родителей", "Дюна" канадского режиссера Дени Вилнева и "Король Ричард".
Помимо выдвижения на главный "Золотой глобус" "Белфаст" и "Власть пса" получили номинации за режиссуру, сценарий, роли второго плана и актерскую работу. В категории "Лучшая мужская роль в драме" номинацию завоевал британский актер ​​Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Уилл Смит ("Король Ричард"), Дензел Вашингтон ("Макбет"), Хавьер Бардем ("Быть Рикардо") и Махершала Али ("Лебединая песня").
© Netflix

Бенедикт Камбербэтч в фильме "Власть пса"

Кадр из фильма Власть пса
1 из 3

Бенедикт Камбербэтч в фильме "Власть пса"

© Netflix
© Warner Bros.

Уилл Смит в фильме "Король Ричард"

Кадр из фильма Король Ричард
2 из 3

Уилл Смит в фильме "Король Ричард"

© Warner Bros.
© A24

Дензел Вашингтон в фильме "Макбет"

Кадр из трейлера к фильму Макбет
3 из 3

Дензел Вашингтон в фильме "Макбет"

© A24
1 из 3

Бенедикт Камбербэтч в фильме "Власть пса"

© Netflix
2 из 3

Уилл Смит в фильме "Король Ричард"

© Warner Bros.
3 из 3

Дензел Вашингтон в фильме "Макбет"

© A24
За лучшую женскую роль в драме на "Золотой глобус" номинированы Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Николь Кидман ("Быть Рикардо"), Леди Гага ("Дом Gucci"), Кристен Стюарт ("Спенсер").
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В категории "Лучшая комедия/мюзикл" номинацию на Глобус завоевали "Сирано", сатирическое произведение Адама Маккея "Не смотрите наверх", "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона, телеадаптация Лин-Мануэля Миранды мюзикла Джонатана Ларсона "Тик-так, бум!" и "Вестсайдская история" от Стивена Спилберга.
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За актерскую работу в комедийном и музыкальном жанре номинации получили французская актриса Марион Котийяр, Алана Хайм, Дженнифер Лоуренс, Эмма Стоун и ​​Рэйчел Зеглер, а также Леонардо Ди Каприо, Питер Динклэйдж, Эндрю Гарфилд, Купер Хоффман и Энтони Рамос.
"Золотой глобус" вручается ежегодно за достижения в кино и телевидении, а также анимацию. В этом году номинацию в категории "Лучший анимационный полнометражный фильм" получили мультфильмы "Энканто", документальная анимационная лента "Flee", "Лука", "Моя афганская семья" и "Райя и последний дракон".
79-ая церемония вручения награды "Золотой глобус", которая вручается Ассоциацией аккредитованных в Голливуде иностранных репортеров за достижения в кино и на телевидении, состоится 9 января.
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