https://ria.ru/20211213/kino-1763539344.html

"Купе номер 6" номинирован на "Золотой глобус"

"Купе номер 6" номинирован на "Золотой глобус" - РИА Новости, 13.12.2021

"Купе номер 6" номинирован на "Золотой глобус"

"Купе номер 6" финского режиссера Юхо Куосманена номинирован на награду Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус", претендентов на одну из самых... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T19:02

2021-12-13T19:02

2021-12-13T19:25

культура

педро альмодовар

финляндия

ассоциация иностранной прессы голливуда

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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. "Купе номер 6" финского режиссера Юхо Куосманена номинирован на награду Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус", претендентов на одну из самых престижных премий киномира объявили в понедельник."Купе номер 6", премьера которого состоялась на Каннском фестивале, - ​​картина совместного производства Финляндии, Эстонии, России и Германии. Фильм ранее получил Гран-при Каннского международного кинофестиваля и также выдвинут на участие в конкурсе за награду киноакадемии США "Оскар".Лента рассказывает о путешествии финской студентки из Москвы в Мурманск. По воле случая ей приходится разделить долгую поездку с грубоватым российским шахтером (Юра Борисов).Помимо финского режиссера, в категорию "Лучший фильм на иностранном языке" были отобраны японская картина "Сядь за руль моей машины", итальянский фильм "Рука бога", картина иранского режиссера Асгара Фархади "Герой", а также картина испанского режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери".Кинокартина Кеннета Брана "Белфаст" и фильм новозеландского режиссера Джейн Кэмпион "Власть пса" завоевали по семь номинаций на "Золотой глобус".Номинацию в категории "Лучший драматический фильм" также получили картины "CODA: Ребенок глухих родителей", "Дюна" канадского режиссера Дени Вилнева и "Король Ричард". Помимо выдвижения на главный "Золотой глобус" "Белфаст" и "Власть пса" получили номинации за режиссуру, сценарий, роли второго плана и актерскую работу. В категории "Лучшая мужская роль в драме" номинацию завоевал британский актер ​​Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Уилл Смит ("Король Ричард"), Дензел Вашингтон ("Макбет"), Хавьер Бардем ("Быть Рикардо") и Махершала Али ("Лебединая песня"). За лучшую женскую роль в драме на "Золотой глобус" номинированы Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Николь Кидман ("Быть Рикардо"), Леди Гага ("Дом Gucci"), Кристен Стюарт ("Спенсер").В категории "Лучшая комедия/мюзикл" номинацию на Глобус завоевали "Сирано", сатирическое произведение Адама Маккея "Не смотрите наверх", "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона, телеадаптация Лин-Мануэля Миранды мюзикла Джонатана Ларсона "Тик-так, бум!" и "Вестсайдская история" от Стивена Спилберга.За актерскую работу в комедийном и музыкальном жанре номинации получили французская актриса Марион Котийяр, Алана Хайм, Дженнифер Лоуренс, Эмма Стоун и ​​Рэйчел Зеглер, а также Леонардо Ди Каприо, Питер Динклэйдж, Эндрю Гарфилд, Купер Хоффман и Энтони Рамос."Золотой глобус" вручается ежегодно за достижения в кино и телевидении, а также анимацию. В этом году номинацию в категории "Лучший анимационный полнометражный фильм" получили мультфильмы "Энканто", документальная анимационная лента "Flee", "Лука", "Моя афганская семья" и "Райя и последний дракон".79-ая церемония вручения награды "Золотой глобус", которая вручается Ассоциацией аккредитованных в Голливуде иностранных репортеров за достижения в кино и на телевидении, состоится 9 января.

https://ria.ru/20211126/kino-1760710365.html

https://ria.ru/20211203/guchchi-1761805352.html

https://ria.ru/20211210/kino-1762613103.html

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