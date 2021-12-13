"Купе номер 6" номинирован на "Золотой глобус"

ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. "Купе номер 6" финского режиссера Юхо Куосманена номинирован на награду Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус", претендентов на одну из самых престижных премий киномира объявили в понедельник."Купе номер 6", премьера которого состоялась на Каннском фестивале, - картина совместного производства Финляндии, Эстонии, России и Германии. Фильм ранее получил Гран-при Каннского международного кинофестиваля и также выдвинут на участие в конкурсе за награду киноакадемии США "Оскар".Лента рассказывает о путешествии финской студентки из Москвы в Мурманск. По воле случая ей приходится разделить долгую поездку с грубоватым российским шахтером (Юра Борисов).Помимо финского режиссера, в категорию "Лучший фильм на иностранном языке" были отобраны японская картина "Сядь за руль моей машины", итальянский фильм "Рука бога", картина иранского режиссера Асгара Фархади "Герой", а также картина испанского режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери".Кинокартина Кеннета Брана "Белфаст" и фильм новозеландского режиссера Джейн Кэмпион "Власть пса" завоевали по семь номинаций на "Золотой глобус".Номинацию в категории "Лучший драматический фильм" также получили картины "CODA: Ребенок глухих родителей", "Дюна" канадского режиссера Дени Вилнева и "Король Ричард". Помимо выдвижения на главный "Золотой глобус" "Белфаст" и "Власть пса" получили номинации за режиссуру, сценарий, роли второго плана и актерскую работу. В категории "Лучшая мужская роль в драме" номинацию завоевал британский актер Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Уилл Смит ("Король Ричард"), Дензел Вашингтон ("Макбет"), Хавьер Бардем ("Быть Рикардо") и Махершала Али ("Лебединая песня"). За лучшую женскую роль в драме на "Золотой глобус" номинированы Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Николь Кидман ("Быть Рикардо"), Леди Гага ("Дом Gucci"), Кристен Стюарт ("Спенсер").В категории "Лучшая комедия/мюзикл" номинацию на Глобус завоевали "Сирано", сатирическое произведение Адама Маккея "Не смотрите наверх", "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона, телеадаптация Лин-Мануэля Миранды мюзикла Джонатана Ларсона "Тик-так, бум!" и "Вестсайдская история" от Стивена Спилберга.За актерскую работу в комедийном и музыкальном жанре номинации получили французская актриса Марион Котийяр, Алана Хайм, Дженнифер Лоуренс, Эмма Стоун и Рэйчел Зеглер, а также Леонардо Ди Каприо, Питер Динклэйдж, Эндрю Гарфилд, Купер Хоффман и Энтони Рамос."Золотой глобус" вручается ежегодно за достижения в кино и телевидении, а также анимацию. В этом году номинацию в категории "Лучший анимационный полнометражный фильм" получили мультфильмы "Энканто", документальная анимационная лента "Flee", "Лука", "Моя афганская семья" и "Райя и последний дракон".79-ая церемония вручения награды "Золотой глобус", которая вручается Ассоциацией аккредитованных в Голливуде иностранных репортеров за достижения в кино и на телевидении, состоится 9 января.
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. "Купе номер 6" финского режиссера Юхо Куосманена номинирован на награду Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус", претендентов на одну из самых престижных премий киномира объявили в понедельник.
"Купе номер 6", премьера которого состоялась на Каннском фестивале, - картина совместного производства Финляндии, Эстонии, России и Германии. Фильм ранее получил Гран-при Каннского международного кинофестиваля и также выдвинут на участие в конкурсе за награду киноакадемии США "Оскар".
Лента рассказывает о путешествии финской студентки из Москвы в Мурманск. По воле случая ей приходится разделить долгую поездку с грубоватым российским шахтером (Юра Борисов).
Помимо финского режиссера, в категорию "Лучший фильм на иностранном языке" были отобраны японская картина "Сядь за руль моей машины", итальянский фильм "Рука бога", картина иранского режиссера Асгара Фархади "Герой", а также картина испанского режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери".
Кинокартина Кеннета Брана "Белфаст" и фильм новозеландского режиссера Джейн Кэмпион "Власть пса" завоевали по семь номинаций на "Золотой глобус".
Номинацию в категории "Лучший драматический фильм" также получили картины "CODA: Ребенок глухих родителей", "Дюна" канадского режиссера Дени Вилнева и "Король Ричард".
Помимо выдвижения на главный "Золотой глобус" "Белфаст" и "Власть пса" получили номинации за режиссуру, сценарий, роли второго плана и актерскую работу. В категории "Лучшая мужская роль в драме" номинацию завоевал британский актер Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Уилл Смит ("Король Ричард"), Дензел Вашингтон ("Макбет"), Хавьер Бардем ("Быть Рикардо") и Махершала Али ("Лебединая песня").
В категории "Лучшая комедия/мюзикл" номинацию на Глобус завоевали "Сирано", сатирическое произведение Адама Маккея "Не смотрите наверх", "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона, телеадаптация Лин-Мануэля Миранды мюзикла Джонатана Ларсона "Тик-так, бум!" и "Вестсайдская история" от Стивена Спилберга.
За актерскую работу в комедийном и музыкальном жанре номинации получили французская актриса Марион Котийяр, Алана Хайм, Дженнифер Лоуренс, Эмма Стоун и Рэйчел Зеглер, а также Леонардо Ди Каприо, Питер Динклэйдж, Эндрю Гарфилд, Купер Хоффман и Энтони Рамос.
"Золотой глобус" вручается ежегодно за достижения в кино и телевидении, а также анимацию. В этом году номинацию в категории "Лучший анимационный полнометражный фильм" получили мультфильмы "Энканто", документальная анимационная лента "Flee", "Лука", "Моя афганская семья" и "Райя и последний дракон".
79-ая церемония вручения награды "Золотой глобус", которая вручается Ассоциацией аккредитованных в Голливуде иностранных репортеров за достижения в кино и на телевидении, состоится 9 января.
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