12:39 13.12.2021 (обновлено: 18:23 13.12.2021)
Путин поприветствовал участников XI съезда Союза кинематографистов России
Путин поприветствовал участников XI съезда Союза кинематографистов России
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской ФедерацииРежиссер Никита Михалков на XI съезде организации в Центральном доме кинематографистов
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XI съезда Союза кинематографистов России и отметил, что этот съезд во многом определяет основной вектор развития национального кинематографа, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Ваш форум объединяет на своей площадке известных деятелей отечественного киноискусства – представителей различных творческих профессий, школ и направлений. Столь впечатляющий состав участников, важность и актуальность заявленных тем позволяют говорить о съезде как об одном из значимых, масштабных событий в культурной и общественной жизни нашей страны, во многом определяющих основной вектор развития национального кинематографа", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что рассчитывает на то, что выдвинутые в ходе дискуссий инициативы и предложения поспособствуют успешной реализации образовательных, патриотических, просветительских, благотворительных проектов Союза кинематографистов, а также послужат укреплению лучших традиций российского кино и поддержке талантливой молодежи и ветеранов.
XI съезд проходит в Доме кино в Москве, прямую трансляцию можно смотреть онлайн.