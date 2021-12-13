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Путин поприветствовал участников XI съезда Союза кинематографистов России

Путин поприветствовал участников XI съезда Союза кинематографистов России - РИА Новости, 13.12.2021

Путин поприветствовал участников XI съезда Союза кинематографистов России

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XI съезда Союза кинематографистов России и отметил, что этот съезд во многом определяет... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T12:39

2021-12-13T12:39

2021-12-13T18:23

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XI съезда Союза кинематографистов России и отметил, что этот съезд во многом определяет основной вектор развития национального кинематографа, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Ваш форум объединяет на своей площадке известных деятелей отечественного киноискусства – представителей различных творческих профессий, школ и направлений. Столь впечатляющий состав участников, важность и актуальность заявленных тем позволяют говорить о съезде как об одном из значимых, масштабных событий в культурной и общественной жизни нашей страны, во многом определяющих основной вектор развития национального кинематографа", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что рассчитывает на то, что выдвинутые в ходе дискуссий инициативы и предложения поспособствуют успешной реализации образовательных, патриотических, просветительских, благотворительных проектов Союза кинематографистов, а также послужат укреплению лучших традиций российского кино и поддержке талантливой молодежи и ветеранов.XI съезд проходит в Доме кино в Москве, прямую трансляцию можно смотреть онлайн.

https://ria.ru/20211023/std-1755956289.html

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союз кинематографистов рф, владимир путин, дом кино, никита михалков, новости культуры