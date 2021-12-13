https://ria.ru/20211213/khram-1763470261.html

В РПЦ отреагировали на приговор подростку, прикурившему от свечи в храме

В РПЦ отреагировали на приговор подростку, прикурившему от свечи в храме - РИА Новости, 13.12.2021

В РПЦ отреагировали на приговор подростку, прикурившему от свечи в храме

Прикуривший от свечи в храме читинский подросток не получил никакого религиозного образования, и это - ключ к пониманию его поступка, считает председатель... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T14:31

2021-12-13T14:31

2021-12-13T14:31

религия

чита

забайкальский краевой суд

отдел внешних церковных связей московского патриархата

митрополит волоколамский иларион

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156371/32/1563713283_0:463:1591:1358_1920x0_80_0_0_bc02ab52d3ca815730cc85875add7250.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Прикуривший от свечи в храме читинский подросток не получил никакого религиозного образования, и это - ключ к пониманию его поступка, считает председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Он сказал одну важную фразу, которая, на мой взгляд, является ключом ко всей этой нелепой и печальной ситуации. Он сказал: "я не получил никакого религиозного образования, и для меня вся эта сфера является закрытой", - сообщил митрополит в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".В марте судья назначил 120 часов обязательных работ подростку, прикурившему от свечи в кафедральном соборе Читы. Подросток, сообщили РИА Новости в Забайкальском краевом суде, признал вину, раскаялся и принес извинения прихожанам храма после службы.Митрополит Иларион сказал, что в данной ситуации "поставил бы запятую после "нельзя" (во фразе "казнить нельзя помиловать"), так как молодой человек принес извинения за свой поступок."До тех пор, пока у нас будет расти поколение молодых людей, которые не получают в школах никаких сведений о религиозных традициях, кроме одного курса, который в четвертом классе ведут в течение одного часа в неделю, - я думаю, что до тех пор у нас будут сохраняться и такие проблемы, и более серьезные проблемы. Потому что до сих пор несмотря на многие усилия, предпринятые церковью, ни церковь, ни другие религиозные традиции не допускаются у нас в школы", - заключил он.

https://ria.ru/20211101/oskorblenie-1757210300.html

чита

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чита, забайкальский краевой суд, отдел внешних церковных связей московского патриархата, митрополит волоколамский иларион