В РПЦ отреагировали на приговор подростку, прикурившему от свечи в храме
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Прикуривший от свечи в храме читинский подросток не получил никакого религиозного образования, и это - ключ к пониманию его поступка, считает председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Он сказал одну важную фразу, которая, на мой взгляд, является ключом ко всей этой нелепой и печальной ситуации. Он сказал: "я не получил никакого религиозного образования, и для меня вся эта сфера является закрытой", - сообщил митрополит в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
В марте судья назначил 120 часов обязательных работ подростку, прикурившему от свечи в кафедральном соборе Читы. Подросток, сообщили РИА Новости в Забайкальском краевом суде, признал вину, раскаялся и принес извинения прихожанам храма после службы.
Митрополит Иларион сказал, что в данной ситуации "поставил бы запятую после "нельзя" (во фразе "казнить нельзя помиловать"), так как молодой человек принес извинения за свой поступок.
"До тех пор, пока у нас будет расти поколение молодых людей, которые не получают в школах никаких сведений о религиозных традициях, кроме одного курса, который в четвертом классе ведут в течение одного часа в неделю, - я думаю, что до тех пор у нас будут сохраняться и такие проблемы, и более серьезные проблемы. Потому что до сих пор несмотря на многие усилия, предпринятые церковью, ни церковь, ни другие религиозные традиции не допускаются у нас в школы", - заключил он.