https://ria.ru/20211213/kholod-1763237244.html
Психолог рассказал, что делать, если вы ненавидите холод
Психолог рассказал, что делать, если вы ненавидите холод - РИА Новости, 13.12.2021
Психолог рассказал, что делать, если вы ненавидите холод
Чтобы чувствовать себя комфортно в холодное время года, нужно следить за своим физическим состоянием, быть себе добрым и заботливым хозяином, рассказал... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T01:15
2021-12-13T01:15
2021-12-13T01:15
общество
питание
зима
здоровье
россия
дмитрий синарев
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Чтобы чувствовать себя комфортно в холодное время года, нужно следить за своим физическим состоянием, быть себе добрым и заботливым хозяином, рассказал агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев.По его словам, важна также двигательная активность: утренние пробежки, пешие долгие прогулки, езда на велосипеде или, как альтернатива, фитнес, "качалка".Синарев посоветовал давать организму нагрузки и не разрешать ему "засыпать".
https://ria.ru/20211208/pryschi-1762671261.html
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общество, питание, зима, здоровье, россия, дмитрий синарев
Психолог рассказал, что делать, если вы ненавидите холод
Психолг Синарев: разнообразное питание помогает лучше переносить зимние холода