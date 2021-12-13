https://ria.ru/20211213/kholod-1763237244.html

Психолог рассказал, что делать, если вы ненавидите холод

Психолог рассказал, что делать, если вы ненавидите холод - РИА Новости, 13.12.2021

Психолог рассказал, что делать, если вы ненавидите холод

Чтобы чувствовать себя комфортно в холодное время года, нужно следить за своим физическим состоянием, быть себе добрым и заботливым хозяином, рассказал... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T01:15

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общество

питание

зима

здоровье

россия

дмитрий синарев

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Чтобы чувствовать себя комфортно в холодное время года, нужно следить за своим физическим состоянием, быть себе добрым и заботливым хозяином, рассказал агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев.По его словам, важна также двигательная активность: утренние пробежки, пешие долгие прогулки, езда на велосипеде или, как альтернатива, фитнес, "качалка".Синарев посоветовал давать организму нагрузки и не разрешать ему "засыпать".

https://ria.ru/20211208/pryschi-1762671261.html

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общество, питание, зима, здоровье, россия, дмитрий синарев