https://ria.ru/20211213/keshbek-1763394707.html

В России с января стартует новый этап туристического кешбэка

В России с января стартует новый этап туристического кешбэка - РИА Новости, 13.12.2021

В России с января стартует новый этап туристического кешбэка

В новом году в России начнутся продажи в рамках очередного этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств, сообщила глава... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T09:20

2021-12-13T09:20

2021-12-13T13:02

туризм

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новости - туризм

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В новом году в России начнутся продажи в рамках очередного этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Продажи <…> стартуют 18 января и продлятся почти три месяца, до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно", — приводятся ее слова в релизе.Догузова также указала, что пролонгация запланирована и на осень-2022 — начиная с октября. "Точные даты старта мы объявим во второй половине года", — добавила она.Условия остаются прежними. Путешествие необходимо оплатить картой "МИР", зарегистрированной в программе лояльности; на нее автоматически вернется 20 процентов стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно приобрести неограниченное количество туров.

https://ria.ru/20211126/keshbek-1760878191.html

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федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, россия