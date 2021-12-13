09:20 13.12.2021 (обновлено: 13:02 13.12.2021)
В России с января стартует новый этап туристического кешбэка
В России с 18 января стартуют продажи путевок по программе туристического кешбэка
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В новом году в России начнутся продажи в рамках очередного этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Продажи <…> стартуют 18 января и продлятся почти три месяца, до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно", — приводятся ее слова в релизе.
Догузова также указала, что пролонгация запланирована и на осень-2022 — начиная с октября. "Точные даты старта мы объявим во второй половине года", — добавила она.
"Продажи <…> стартуют 18 января и продлятся почти три месяца, до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно", — приводятся ее слова в релизе.
Догузова также указала, что пролонгация запланирована и на осень-2022 — начиная с октября. "Точные даты старта мы объявим во второй половине года", — добавила она.
Условия остаются прежними. Путешествие необходимо оплатить картой "МИР", зарегистрированной в программе лояльности; на нее автоматически вернется 20 процентов стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно приобрести неограниченное количество туров.