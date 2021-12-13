https://ria.ru/20211213/karty-1763498901.html

Свыше 145 тысяч "Пушкинских карт" оформили в Подмосковье

Свыше 145 тысяч "Пушкинских карт" оформили в Подмосковье - РИА Новости, 13.12.2021

Свыше 145 тысяч "Пушкинских карт" оформили в Подмосковье

Более 145 тысяч школьников и студентов Московской области оформили "Пушкинскую карту" с 1 сентября текущего года, говорится в сообщении министерства культуры... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T16:22

2021-12-13T16:22

2021-12-13T16:22

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Более 145 тысяч школьников и студентов Московской области оформили "Пушкинскую карту" с 1 сентября текущего года, говорится в сообщении министерства культуры Подмосковья."В Подмосковье оформлено свыше 145 тысяч карт. Это второй результат в стране", - говорится в сообщении.В министерстве добавили, что с начала программы было приобретено свыше 3,6 тысяч билетов в музеи, театры, филармонии, а также Дома культуры.Ежегодно на виртуальную карту будут поступать деньги, которые можно потратить на билеты в концертные залы, филармонии, театры, музеи и галереи. В этом году на каждую карту поступило три тысячи рублей. В следующем году сумма увеличится до пяти тысяч.Программа "Пушкинская карта" стартовала в России 1 сентября.

https://ria.ru/20211208/uchastniki-1762782715.html

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