https://ria.ru/20211213/gospodderzhka-1763539468.html

Малоимущие семьи Кубани смогут получить господдержку в рамках спецдоговора

Малоимущие семьи Кубани смогут получить господдержку в рамках спецдоговора - РИА Новости, 13.12.2021

Малоимущие семьи Кубани смогут получить господдержку в рамках спецдоговора

Малоимущие семьи Краснодарского края смогут получить господдержку в рамках специального договора с органом соцзащиты, планируется заключить более 9 тысяч... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T19:03

2021-12-13T19:03

2021-12-13T19:03

краснодарский край

общество

семья

дети

краснодарский край

жилье

господдержка

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КРАСНОДАР, 13 дек - РИА Новости. Малоимущие семьи Краснодарского края смогут получить господдержку в рамках специального договора с органом соцзащиты, планируется заключить более 9 тысяч соцконтрактов с жителями региона в 2022 году, сообщает администрация края."Более 9 тысяч социальных контрактов с жителями планируют заключить на Кубани в 2022 году", - говорится в сообщении.Уточняется, что как и в 2021 году, жители края смогут получить денежные средства на реализацию мероприятий по одному из четырех направлений: поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства или иные мероприятия – для выхода из тяжелой жизненной ситуации. "В последнем случае семьям оказывают помощь в покупке товаров первой необходимости, одежды, обуви, в лечении", - уточнили в министерстве труда и социального развития Краснодарского края.Отмечается, что при заключении соцконтракта на поиск работы житель края получает выплату в размере 12 733 рублей – в первый месяц после заключения контракта и 3 месяца с даты трудоустройства, дополнительно может быть оплачено профессиональное обучение – до 30 тысяч рублей. На открытие своего дела можно получить до 250 тысяч рублей, до 100 тысяч – на ведение ЛПХ. По четвертому направлению – для выхода из тяжелой жизненной ситуации поддержка составит до 76,4 тысячи рублей."В текущем году в крае уже заключили 10,3 тысячи соцконтрактов – более 95% от запланированного количества. Чаще всего жители обращались за помощью для поиска работы или открытия своего дела", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20211213/odarennye-1763535261.html

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общество, семья, дети, краснодарский край, жилье, господдержка