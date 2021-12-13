https://ria.ru/20211213/gosdep-1763567587.html

Госдеп надеется на положительный ответ КНДР о контактах

Госдеп надеется на положительный ответ КНДР о контактах - РИА Новости, 13.12.2021

Госдеп надеется на положительный ответ КНДР о контактах

США надеются, что КНДР положительно отреагирует на их предложение провести двусторонние контакты, Вашингтон не питает враждебных намерений в отношении Пхеньяна, РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T22:17

2021-12-13T22:17

2021-12-13T22:23

в мире

сша

вашингтон (город)

кндр (северная корея)

пхеньян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102097/85/1020978531_0:84:2000:1209_1920x0_80_0_0_ad64cad46a1fcf1d2232050674a57597.jpg

ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. США надеются, что КНДР положительно отреагирует на их предложение провести двусторонние контакты, Вашингтон не питает враждебных намерений в отношении Пхеньяна, заявила в понедельник представитель госдепартамента Джалина Портер."У нас нет каких-либо враждебных намерений в отношении КНДР. Мы готовы провести встречи без предварительных условий и надеемся, что они (северокорейская сторона - ред.) будут готовы принять это предложение", - сказала Портер в ходе брифинга.

https://ria.ru/20211210/sanktsii-1763190076.html

сша

вашингтон (город)

кндр (северная корея)

пхеньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (город), кндр (северная корея), пхеньян