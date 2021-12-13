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Госдеп надеется на положительный ответ КНДР о контактах
Госдеп надеется на положительный ответ КНДР о контактах - РИА Новости, 13.12.2021
Госдеп надеется на положительный ответ КНДР о контактах
США надеются, что КНДР положительно отреагирует на их предложение провести двусторонние контакты, Вашингтон не питает враждебных намерений в отношении Пхеньяна, РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T22:17
2021-12-13T22:17
2021-12-13T22:23
в мире
сша
вашингтон (город)
кндр (северная корея)
пхеньян
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ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. США надеются, что КНДР положительно отреагирует на их предложение провести двусторонние контакты, Вашингтон не питает враждебных намерений в отношении Пхеньяна, заявила в понедельник представитель госдепартамента Джалина Портер."У нас нет каких-либо враждебных намерений в отношении КНДР. Мы готовы провести встречи без предварительных условий и надеемся, что они (северокорейская сторона - ред.) будут готовы принять это предложение", - сказала Портер в ходе брифинга.
https://ria.ru/20211210/sanktsii-1763190076.html
сша
вашингтон (город)
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пхеньян
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в мире, сша, вашингтон (город), кндр (северная корея), пхеньян
22:17 13.12.2021 (обновлено: 22:23 13.12.2021)
Госдеп надеется на положительный ответ КНДР о контактах
Госдеп надеется на положительный ответ КНДР на предложение провести контакты