Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211213/gimnaziya-1763520509.html
Ученикам гимназии в Серпухове предложили продолжить занятия в другой школе
Ученикам гимназии в Серпухове предложили продолжить занятия в другой школе - РИА Новости, 13.12.2021
Ученикам гимназии в Серпухове предложили продолжить занятия в другой школе
Серпуховская православная гимназия, в которой в понедельник прогремел взрыв, закрыта, до возобновления ее работы ученики, возможно, продолжат учебу в одной из... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T17:37
2021-12-13T17:54
школа
дети
серпухов
следственный комитет россии (ск рф)
россия
взрыв в женском монастыре в серпухове
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763404252_56:0:921:486_1920x0_80_0_0_cbbb4f42c1090fd83ffa70ae6d4fe32d.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Серпуховская православная гимназия, в которой в понедельник прогремел взрыв, закрыта, до возобновления ее работы ученики, возможно, продолжат учебу в одной из школ города, сообщили РИА Новости в пресс-службе Подольской епархии, в которую входит Серпуховское благочиние.Ранее в понедельник на территории монастыря в центре подмосковного Серпухова произошел взрыв. Как сообщал СК, в понедельник утром "18-летний бывший ученик православной гимназии пришел к порогам образовательного учреждения, где попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом". Юноша получил множественные ранения, в том числе ему оторвало ногу, он находится в тяжелом состоянии. Ему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза."Гимназия закрыта, и, скорее всего, в ближайшие дни она не будет доступна. В ближайшее время поступило предложение, чтобы дети были размещены для обучения в одной из общеобразовательных школ Серпухова, чтобы учебный процесс не прерывать", - сказал собеседник агентства.Время возобновления работы гимназии в обычном режиме, сообщили в пресс-службе, неизвестно. "Как только будет возможность восстановить занятия в гимназии - они будут возобновлены", - добавил представитель епархии.Свидетельства очевидцев"У него была бомба, он хотел зайти в класс, но не смог открыть дверь, и она взорвалась у него в руках - так нам сказали наши учителя", - поделился один уз учеников соседней школы - серпуховской гимназии № 1, преподаватели которой, уточняет его отец, работают и в монастырской гимназии.Как говорят местные жители, после взрыва скорая и полиция приехали быстро. Сейчас вокруг монастыря автомобили Следственного комитета России с московскими номерами. С 12 часов дня правоохранители не пускают посторонних на территорию обители. В оцеплении пояснили, что всех пострадавших уже увезли, а сейчас на месте работают следователи. Изредка из ворот выходят ученики, их родители и преподаватели - последние неохотно говорят с журналистами."Все испугались, но дети были молодцы, они оперативно сработали, слушались учителей, эвакуация прошла хорошо", - рассказала РИА Новости Татьяна - мать одного из учащихся, мальчика лет 8-и.Она очень удивлена произошедшим, ведь "гимназия хорошая и даже никаких драк тут никогда не было". "Это что - то из ряда вон. Но сейчас никто не застрахован", - говорит она.Ей вторит и один из выпускников гимназии Олег (имя изменено), он рассказал РИА Новости, что мнение о преподавателях у него осталось только положительное: "никто никого не травил".Как рассказала позже РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, юноше, который пытался совершить суицид общеопасным способом в православной гимназии в Серпухове, проведут психолого-психиатрическую экспертизу.Православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского была открыта в Серпухове в 2001 году. Ее ученики получают гуманитарное образование с 1 по 11 класс по государственному образовательному стандарту. Учащиеся также знакомятся с основными направлениями православной культуры, в том числе историей Церкви, православным катехизисом, изучают церковнославянский и латинский языки. В классах от 8 до 16 учащихся. Кроме того, гимназисты занимаются хореографией, церковным пением, хоровым искусством, журналистикой, шахматами.
https://ria.ru/20211213/gimnaziya-1763474660.html
https://ria.ru/20211213/prichina-1763481473.html
серпухов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763404252_90:0:885:596_1920x0_80_0_0_7982e76ee054ef529b8c1e5f6c72f8e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
школа, дети, серпухов, следственный комитет россии (ск рф), россия, взрыв в женском монастыре в серпухове
17:37 13.12.2021 (обновлено: 17:54 13.12.2021)
 
Ученикам гимназии в Серпухове предложили продолжить занятия в другой школе

Ученикам гимназии в Серпухове предложили продолжить занятия в другой школе

© РИА Новости / Прокуратура РФ / Перейти в фотобанкВзрыв в православной гимназии в Серпухове
Взрыв в православной гимназии в Серпухове - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Прокуратура РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Серпуховская православная гимназия, в которой в понедельник прогремел взрыв, закрыта, до возобновления ее работы ученики, возможно, продолжат учебу в одной из школ города, сообщили РИА Новости в пресс-службе Подольской епархии, в которую входит Серпуховское благочиние.
Ранее в понедельник на территории монастыря в центре подмосковного Серпухова произошел взрыв. Как сообщал СК, в понедельник утром "18-летний бывший ученик православной гимназии пришел к порогам образовательного учреждения, где попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом". Юноша получил множественные ранения, в том числе ему оторвало ногу, он находится в тяжелом состоянии. Ему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.
Здание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
Вчера, 14:45Религия
В РПЦ рассказали о гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
"Гимназия закрыта, и, скорее всего, в ближайшие дни она не будет доступна. В ближайшее время поступило предложение, чтобы дети были размещены для обучения в одной из общеобразовательных школ Серпухова, чтобы учебный процесс не прерывать", - сказал собеседник агентства.
Время возобновления работы гимназии в обычном режиме, сообщили в пресс-службе, неизвестно. "Как только будет возможность восстановить занятия в гимназии - они будут возобновлены", - добавил представитель епархии.

Свидетельства очевидцев

"У него была бомба, он хотел зайти в класс, но не смог открыть дверь, и она взорвалась у него в руках - так нам сказали наши учителя", - поделился один уз учеников соседней школы - серпуховской гимназии № 1, преподаватели которой, уточняет его отец, работают и в монастырской гимназии.
Как говорят местные жители, после взрыва скорая и полиция приехали быстро. Сейчас вокруг монастыря автомобили Следственного комитета России с московскими номерами. С 12 часов дня правоохранители не пускают посторонних на территорию обители. В оцеплении пояснили, что всех пострадавших уже увезли, а сейчас на месте работают следователи. Изредка из ворот выходят ученики, их родители и преподаватели - последние неохотно говорят с журналистами.
"Все испугались, но дети были молодцы, они оперативно сработали, слушались учителей, эвакуация прошла хорошо", - рассказала РИА Новости Татьяна - мать одного из учащихся, мальчика лет 8-и.
Она очень удивлена произошедшим, ведь "гимназия хорошая и даже никаких драк тут никогда не было". "Это что - то из ряда вон. Но сейчас никто не застрахован", - говорит она.
© РИА НовостиПредставитель СК РФ сообщила детали произошедшего в православной гимназии в Серпухове
Представитель СК РФ сообщила детали произошедшего в православной гимназии в Серпухове - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости
Представитель СК РФ сообщила детали произошедшего в православной гимназии в Серпухове
Ей вторит и один из выпускников гимназии Олег (имя изменено), он рассказал РИА Новости, что мнение о преподавателях у него осталось только положительное: "никто никого не травил".
Как рассказала позже РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, юноше, который пытался совершить суицид общеопасным способом в православной гимназии в Серпухове, проведут психолого-психиатрическую экспертизу.
Православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского была открыта в Серпухове в 2001 году. Ее ученики получают гуманитарное образование с 1 по 11 класс по государственному образовательному стандарту. Учащиеся также знакомятся с основными направлениями православной культуры, в том числе историей Церкви, православным катехизисом, изучают церковнославянский и латинский языки. В классах от 8 до 16 учащихся. Кроме того, гимназисты занимаются хореографией, церковным пением, хоровым искусством, журналистикой, шахматами.
Автомобили экстренных оперативных служб у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
Вчера, 15:12
Ученица гимназии в Серпухове назвала возможную причину нападения
 
РелигияШколаДетиСерпуховСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВзрыв в женском монастыре в Серпухове
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Специалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 году
02:16Вышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоу
02:14Немцы высмеяли главу МИД, пригрозившую России
02:08Как спасти смартфон после падения в сугроб
01:53Британцы оценили российские задачи по математике
01:49Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионов
01:33Нигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZeneca
01:28Запад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климату
01:16Адвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизнь
01:02В "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зиму
00:57В МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭ
00:26Президент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на Украине
00:20Число погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74
00:09Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19
00:02Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила Псаки
23:57Ассошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистами
23:45Индекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктов
23:27Захарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕС
23:21Врач рассказала, кому нельзя есть ананасы
23:07Основатель Pink Floyd поддержал Ассанжа
Лента новостейМолния
Специалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 годуВышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоуНемцы высмеяли главу МИД, пригрозившую РоссииКак спасти смартфон после падения в сугробБританцы оценили российские задачи по математикеУниверситет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионовНигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZenecaЗапад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климатуАдвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизньВ "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зимуВ МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭПрезидент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на УкраинеЧисло погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила ПсакиАссошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистамиИндекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктовЗахарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕСВрач рассказала, кому нельзя есть ананасыОснователь Pink Floyd поддержал Ассанжа