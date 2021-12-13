https://ria.ru/20211213/gimnaziya-1763520509.html

Ученикам гимназии в Серпухове предложили продолжить занятия в другой школе

Ученикам гимназии в Серпухове предложили продолжить занятия в другой школе - РИА Новости, 13.12.2021

Ученикам гимназии в Серпухове предложили продолжить занятия в другой школе

Серпуховская православная гимназия, в которой в понедельник прогремел взрыв, закрыта, до возобновления ее работы ученики, возможно, продолжат учебу в одной из... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T17:37

2021-12-13T17:37

2021-12-13T17:54

школа

дети

серпухов

следственный комитет россии (ск рф)

россия

взрыв в женском монастыре в серпухове

религия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Серпуховская православная гимназия, в которой в понедельник прогремел взрыв, закрыта, до возобновления ее работы ученики, возможно, продолжат учебу в одной из школ города, сообщили РИА Новости в пресс-службе Подольской епархии, в которую входит Серпуховское благочиние.Ранее в понедельник на территории монастыря в центре подмосковного Серпухова произошел взрыв. Как сообщал СК, в понедельник утром "18-летний бывший ученик православной гимназии пришел к порогам образовательного учреждения, где попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом". Юноша получил множественные ранения, в том числе ему оторвало ногу, он находится в тяжелом состоянии. Ему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза."Гимназия закрыта, и, скорее всего, в ближайшие дни она не будет доступна. В ближайшее время поступило предложение, чтобы дети были размещены для обучения в одной из общеобразовательных школ Серпухова, чтобы учебный процесс не прерывать", - сказал собеседник агентства.Время возобновления работы гимназии в обычном режиме, сообщили в пресс-службе, неизвестно. "Как только будет возможность восстановить занятия в гимназии - они будут возобновлены", - добавил представитель епархии.Свидетельства очевидцев"У него была бомба, он хотел зайти в класс, но не смог открыть дверь, и она взорвалась у него в руках - так нам сказали наши учителя", - поделился один уз учеников соседней школы - серпуховской гимназии № 1, преподаватели которой, уточняет его отец, работают и в монастырской гимназии.Как говорят местные жители, после взрыва скорая и полиция приехали быстро. Сейчас вокруг монастыря автомобили Следственного комитета России с московскими номерами. С 12 часов дня правоохранители не пускают посторонних на территорию обители. В оцеплении пояснили, что всех пострадавших уже увезли, а сейчас на месте работают следователи. Изредка из ворот выходят ученики, их родители и преподаватели - последние неохотно говорят с журналистами."Все испугались, но дети были молодцы, они оперативно сработали, слушались учителей, эвакуация прошла хорошо", - рассказала РИА Новости Татьяна - мать одного из учащихся, мальчика лет 8-и.Она очень удивлена произошедшим, ведь "гимназия хорошая и даже никаких драк тут никогда не было". "Это что - то из ряда вон. Но сейчас никто не застрахован", - говорит она.Ей вторит и один из выпускников гимназии Олег (имя изменено), он рассказал РИА Новости, что мнение о преподавателях у него осталось только положительное: "никто никого не травил".Как рассказала позже РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, юноше, который пытался совершить суицид общеопасным способом в православной гимназии в Серпухове, проведут психолого-психиатрическую экспертизу.Православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского была открыта в Серпухове в 2001 году. Ее ученики получают гуманитарное образование с 1 по 11 класс по государственному образовательному стандарту. Учащиеся также знакомятся с основными направлениями православной культуры, в том числе историей Церкви, православным катехизисом, изучают церковнославянский и латинский языки. В классах от 8 до 16 учащихся. Кроме того, гимназисты занимаются хореографией, церковным пением, хоровым искусством, журналистикой, шахматами.

https://ria.ru/20211213/gimnaziya-1763474660.html

https://ria.ru/20211213/prichina-1763481473.html

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школа, дети, серпухов, следственный комитет россии (ск рф), россия, взрыв в женском монастыре в серпухове