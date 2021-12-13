https://ria.ru/20211213/gimnaziya-1763474660.html

В РПЦ рассказали о гимназии в Серпухове, где произошел взрыв

В РПЦ рассказали о гимназии в Серпухове, где произошел взрыв - РИА Новости, 13.12.2021

В РПЦ рассказали о гимназии в Серпухове, где произошел взрыв

Православная гимназия в Серпухове, где произошел взрыв, была образцовой, рассказал источник в системе синодальных учреждений Московской патриархии. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T14:45

2021-12-13T14:45

2021-12-13T15:55

религия

серпухов

московская патриархия

следственный комитет россии (ск рф)

русская православная церковь

взрыв в женском монастыре в серпухове

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Православная гимназия в Серпухове, где произошел взрыв, была образцовой, рассказал источник в системе синодальных учреждений Московской патриархии.Четыре года назад гимназия прошла конфессиональную аттестацию в синодальном отделе РПЦ, до сегодняшнего инцидента ее характеристика была безупречной, добавляется в комментарии."Мы сожалеем. Если проблемы в гимназии действительно были, то нам о них не сообщали", — подчеркнул источник, напомнив, что все требования, которые государство предъявляет к безопасности образовательного процесса, обязательны и для духовных учебных заведений.В понедельник 18-летний выпускник гимназии, расположенной рядом с Введенским Владычным женским монастырем, произвел самоподрыв на территории учебного заведения. По информации СК, он находится в реанимации. Еще восемь человек госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Следователи возбудили уголовные дела по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.Православная классическая гимназия работает в Серпухове с 2001 года. Ее ученики получают гуманитарное образование с первого по 11-й класс по государственному образовательному стандарту. Их также знакомят с основными направлениями православной культуры, в том числе историей РПЦ, православным катехизисом, в заведении преподают церковнославянский и латинский языки. В классах от восьми до 16 человек.

https://ria.ru/20211213/vzryv-1763457086.html

серпухов

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серпухов, московская патриархия, следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь, взрыв в женском монастыре в серпухове