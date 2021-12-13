Онлайн-конференция об исследователе немецкого авангарда Г. Вальдене
15 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная выставке "Под знаком экспрессионизма. Выбор Герварта Вальдена".
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Участники:
- исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности Кристина КРАСНЯНСКАЯ;
- главный куратор Еврейского музея и центра толерантности Данила БУЛАТОВ;
- автор и организатор международных выставок Зинаида БОНАМИ;
- советник генерального директора по устойчивому развитию компании "Северсталь" Наталья ПОППЕЛЬ.
В фокусе выставки – личность и работа выдающегося исследователя немецкого авангарда начала XX века Герварта Вальдена (1879-1941 гг.), широкую известность которому принес журнал Der Sturm ("Штурм") – одно из главных изданий немецких и австрийских экспрессионистов. Вальден также открыл и курировал одноименную галерею, где выставлялись новинки авангардного искусства. Его опыт дал возможность утвердиться новой форме творческой активности в мире искусства – кураторской деятельности.
Отдельной важной темой выставки будет связь Герварта Вальдена с Россией: он испытывал неподдельный интерес к русской культуре и художникам, которых относил к основоположникам модернизма, а в СССР ему было суждено провести последние годы своей жизни.
Главные задачи выставки – воссоздать кураторский почерк Герварта Вальдена, а также постараться реконструировать собрание галереи "Штурм", которое после эмиграции Вальдена разошлось по различным музеям. Одним из поводов для инициирования проекта стала подготовка к изданию в рамках профильной программы Музея современного искусства "Гараж" биографической книги Зинаиды Бонами о Гервальде Вальдене.
Мероприятие организовано Еврейским музеем и центром толерантности. Научные исследования в рамках проекта проходят при поддержке компании "Северсталь". Открытие выставки запланировано на 2023 год.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности Кристина КРАСНЯНСКАЯ;
- главный куратор Еврейского музея и центра толерантности Данила БУЛАТОВ;
- автор и организатор международных выставок Зинаида БОНАМИ;
- советник генерального директора по устойчивому развитию компании "Северсталь" Наталья ПОППЕЛЬ.
В фокусе выставки – личность и работа выдающегося исследователя немецкого авангарда начала XX века Герварта Вальдена (1879-1941 гг.), широкую известность которому принес журнал Der Sturm ("Штурм") – одно из главных изданий немецких и австрийских экспрессионистов. Вальден также открыл и курировал одноименную галерею, где выставлялись новинки авангардного искусства. Его опыт дал возможность утвердиться новой форме творческой активности в мире искусства – кураторской деятельности.
Отдельной важной темой выставки будет связь Герварта Вальдена с Россией: он испытывал неподдельный интерес к русской культуре и художникам, которых относил к основоположникам модернизма, а в СССР ему было суждено провести последние годы своей жизни.
Главные задачи выставки – воссоздать кураторский почерк Герварта Вальдена, а также постараться реконструировать собрание галереи "Штурм", которое после эмиграции Вальдена разошлось по различным музеям. Одним из поводов для инициирования проекта стала подготовка к изданию в рамках профильной программы Музея современного искусства "Гараж" биографической книги Зинаиды Бонами о Гервальде Вальдене.
Мероприятие организовано Еврейским музеем и центром толерантности. Научные исследования в рамках проекта проходят при поддержке компании "Северсталь". Открытие выставки запланировано на 2023 год.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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