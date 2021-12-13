https://ria.ru/20211213/genotsid-1763454576.html

Посольство США в Киеве назвало предположения о геноциде в Донбассе ложными

Посольство США в Киеве назвало предположения о геноциде в Донбассе ложными - РИА Новости, 13.12.2021

Посольство США в Киеве назвало предположения о геноциде в Донбассе ложными

Посольство США в Киеве заявило, что считает ложными предположения о возможном геноциде в зоне конфликта в Донбассе. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T13:28

2021-12-13T13:28

2021-12-13T13:28

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КИЕВ, 13 дек - РИА Новости. Посольство США в Киеве заявило, что считает ложными предположения о возможном геноциде в зоне конфликта в Донбассе.Ранее исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский на встрече главы государства с правозащитниками обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести в российское законодательство такие понятия, как "геноцид" и "призывы к геноциду". Путин, отвечая на предложение, заявил, что происходящее на Донбассе напоминает геноцид."Ложные обвинения в геноциде опасны и безответственны. Подконтрольная России власть на оккупированном Донбассе нарушает права человека, незаконно заключает в тюрьму граждан Украины, подавляет свободу слова и заставляет украинцев получать российские паспорта", - говорится в сообщении посольства в Twitter.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211209/putin-1763032349.html

https://ria.ru/20211211/razgrom-1763243274.html

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