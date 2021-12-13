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Посольство США в Киеве назвало предположения о геноциде в Донбассе ложными
Посольство США в Киеве назвало предположения о геноциде в Донбассе ложными - РИА Новости, 13.12.2021
Посольство США в Киеве назвало предположения о геноциде в Донбассе ложными
Посольство США в Киеве заявило, что считает ложными предположения о возможном геноциде в зоне конфликта в Донбассе. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T13:28
2021-12-13T13:28
в мире
украина
киев
сша
владимир путин
кирилл вышинский
ситуация на украине
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 13 дек - РИА Новости. Посольство США в Киеве заявило, что считает ложными предположения о возможном геноциде в зоне конфликта в Донбассе.Ранее исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский на встрече главы государства с правозащитниками обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести в российское законодательство такие понятия, как "геноцид" и "призывы к геноциду". Путин, отвечая на предложение, заявил, что происходящее на Донбассе напоминает геноцид."Ложные обвинения в геноциде опасны и безответственны. Подконтрольная России власть на оккупированном Донбассе нарушает права человека, незаконно заключает в тюрьму граждан Украины, подавляет свободу слова и заставляет украинцев получать российские паспорта", - говорится в сообщении посольства в Twitter.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20211209/putin-1763032349.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир путин, кирилл вышинский, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр, россия
13:28 13.12.2021
 
Посольство США в Киеве назвало предположения о геноциде в Донбассе ложными

Посольство США в Киеве: ложные обвинения в геноциде в Донбассе опасны и безответственны

© Фото : KholodovskyЗдание посольства США в Киеве, Украина
Здание посольства США в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© Фото : Kholodovsky
Читать ria.ru в
КИЕВ, 13 дек - РИА Новости. Посольство США в Киеве заявило, что считает ложными предположения о возможном геноциде в зоне конфликта в Донбассе.
Ранее исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский на встрече главы государства с правозащитниками обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести в российское законодательство такие понятия, как "геноцид" и "призывы к геноциду". Путин, отвечая на предложение, заявил, что происходящее на Донбассе напоминает геноцид.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 21:46
Происходящее в Донбассе напоминает геноцид, заявил Путин
"Ложные обвинения в геноциде опасны и безответственны. Подконтрольная России власть на оккупированном Донбассе нарушает права человека, незаконно заключает в тюрьму граждан Украины, подавляет свободу слова и заставляет украинцев получать российские паспорта", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
11 декабря, 09:05
В США отвели Украине полчаса до разгрома в случае конфликта с Россией
 
В миреУкраинаКиевСШАВладимир ПутинКирилл ВышинскийСитуация на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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