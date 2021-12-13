https://ria.ru/20211213/gaz-1763445991.html

Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу

Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу - РИА Новости, 13.12.2021

Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что республика может перекрыть поступающий в Европу газ из-за ограничений Запада. Его слова приводит... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T12:59

2021-12-13T12:59

2021-12-13T18:29

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европа

белоруссия

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александр лукашенко

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МИНСК, 13 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что республика может перекрыть поступающий в Европу газ из-за ограничений Запада. Его слова приводит агентство Sputnik Белоруссия."Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой", — предупредил он в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.Ранее Лукашенко уже угрожал пойти на такой шаг в ответ на обещание Польши закрыть границу из-за наплыва мигрантов и угрозу "непереваримых" и "неприемлемых" для Минска санкций. Тогда он посоветовал "руководству Польши, литовцам и прочим безголовым" подумать заранее о последствиях своих слов.В Еврокомиссии, в свою очередь, предупредили, что газ не должен служить инструментом шантажа или давления, а президент Владимир Путин выразил надежду, что "до этого не дойдет", иначе такой шаг нанес бы Европе большой урон и не поспособствовал отношениям Москвы и Минска. В Кремле заверили, что "Россия была, есть и потенциально будет оставаться страной — гарантом энергетической безопасности Европейского континента".На прошлой неделе о новых ограничительных мерах против Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в республике, после которых в стране прошли протесты.В этот раз под ограничения Евросоюза попали 17 физических лиц и 11 организаций. Всего в списке 183 человека и 26 юридических лиц. Меры предполагают запрет на въезд и замораживание счетов. Кроме того, европейцы не могут передавать средства находящимся под санкциями.Белоруссия в ответ объявила о введении с 1 января на полгода продовольственного эмбарго. Под запретом окажутся более 20 видов продукции, в том числе живые свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, колбасы, субпродукты, соль, кондитерские изделия, молоко, орехи, фрукты, за исключением товаров для личного потребления, детского питания и некоторых других.

https://ria.ru/20211213/germaniya-1763501782.html

https://ria.ru/20211201/gaz-1761637875.html

европа

белоруссия

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в мире, европа, белоруссия, минск, александр лукашенко