12:59 13.12.2021 (обновлено: 18:29 13.12.2021)
Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу
Глава Белоруссии Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу из-за санкций Запада
МИНСК, 13 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что республика может перекрыть поступающий в Европу газ из-за ограничений Запада. Его слова приводит агентство Sputnik Белоруссия.
"Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой", — предупредил он в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.
В Еврокомиссии, в свою очередь, предупредили, что газ не должен служить инструментом шантажа или давления, а президент Владимир Путин выразил надежду, что "до этого не дойдет", иначе такой шаг нанес бы Европе большой урон и не поспособствовал отношениям Москвы и Минска. В Кремле заверили, что "Россия была, есть и потенциально будет оставаться страной — гарантом энергетической безопасности Европейского континента".
На прошлой неделе о новых ограничительных мерах против Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в республике, после которых в стране прошли протесты.
В этот раз под ограничения Евросоюза попали 17 физических лиц и 11 организаций. Всего в списке 183 человека и 26 юридических лиц. Меры предполагают запрет на въезд и замораживание счетов. Кроме того, европейцы не могут передавать средства находящимся под санкциями.
Белоруссия в ответ объявила о введении с 1 января на полгода продовольственного эмбарго. Под запретом окажутся более 20 видов продукции, в том числе живые свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, колбасы, субпродукты, соль, кондитерские изделия, молоко, орехи, фрукты, за исключением товаров для личного потребления, детского питания и некоторых других.
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