https://ria.ru/20211213/gaz-1763415728.html

Германия собралась отморозить не только уши назло Москве

В Великобритании возмутились планами США обрубить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 13.12.2021

Германия собралась отморозить не только уши назло Москве

Читатели британской газеты Daily Express отреагировали на новости о совместных планах США и Германии заблокировать газопровод "Северный поток — 2". РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T11:15

2021-12-13T11:15

2021-12-13T12:45

сша

евросоюз

мид германии

северный поток

балтийское море

энтони блинкен

северный поток — 2

nord stream 2 ag

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express отреагировали на новости о совместных планах США и Германии заблокировать газопровод "Северный поток — 2".Как сообщало издание, на такие меры американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава немецкого МИД Анналена Бербок готовы пойти в случае "вторжения" России на территорию Украины. Интернет-пользователи посчитали подобные заявления неуместными."Запад постоянно демонстрирует свою способность к воинственному пренебрежению правдой. <…> Ключевой ингредиент катастрофы", — заметил комментатор Archway."Типичная Америка: мы пошлем британские войска, если вы вторгнетесь", — сыронизировал FANCYTHAT."Россия ни разу не угрожала невыполнением своих договорных обязательств — ни разу. Если "Северный поток — 2" будет остановлен, это сделает Европа, которая выстрелит себе в ногу", — уверен ThornInTheSide."Итак, у нас тут Америка, которая не получает пользы от "Северного потока", и Германия, которой нужен газ, говорят русским, что они обрубят газопровод. Интересно, будут ли они в следующий раз всем назло отрезать себе носы? Когда немцы будут сидеть там и мерзнуть, тогда можно будет сказать, как это послужит уроком для Путина", — резюмировал Prometheus."Северный поток — 2" — газопровод из России в Европу через Балтийское море. Совокупная мощность двух ниток — 55 миллиардов кубометров топлива в год. Его достроили в сентябре. Берлин приостановил сертификацию оператора Nord Stream 2 AG, пока тот не создаст "дочку", которая будет управлять немецким участком трубы. В Москве неоднократно говорили, что трубопровод — коммерческий проект, выгодный как России, так и Европе. В последнее время на Западе чаще заговорили о том, что Россия готовит "нападение" на Украину. Российская сторона это отрицает, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.

https://radiosputnik.ria.ru/20211213/potok-1763395882.html

https://ria.ru/20211212/putin-1763366351.html

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