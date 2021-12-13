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Германия собралась отморозить не только уши назло Москве
В Великобритании возмутились планами США обрубить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 13.12.2021
Германия собралась отморозить не только уши назло Москве
Читатели британской газеты Daily Express отреагировали на новости о совместных планах США и Германии заблокировать газопровод "Северный поток — 2". РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T11:15
2021-12-13T12:45
сша
евросоюз
мид германии
северный поток
балтийское море
энтони блинкен
северный поток — 2
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express отреагировали на новости о совместных планах США и Германии заблокировать газопровод "Северный поток — 2".Как сообщало издание, на такие меры американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава немецкого МИД Анналена Бербок готовы пойти в случае "вторжения" России на территорию Украины. Интернет-пользователи посчитали подобные заявления неуместными."Запад постоянно демонстрирует свою способность к воинственному пренебрежению правдой. &lt;…&gt; Ключевой ингредиент катастрофы", — заметил комментатор Archway."Типичная Америка: мы пошлем британские войска, если вы вторгнетесь", — сыронизировал FANCYTHAT."Россия ни разу не угрожала невыполнением своих договорных обязательств — ни разу. Если "Северный поток — 2" будет остановлен, это сделает Европа, которая выстрелит себе в ногу", — уверен ThornInTheSide."Итак, у нас тут Америка, которая не получает пользы от "Северного потока", и Германия, которой нужен газ, говорят русским, что они обрубят газопровод. Интересно, будут ли они в следующий раз всем назло отрезать себе носы? Когда немцы будут сидеть там и мерзнуть, тогда можно будет сказать, как это послужит уроком для Путина", — резюмировал Prometheus."Северный поток — 2" — газопровод из России в Европу через Балтийское море. Совокупная мощность двух ниток — 55 миллиардов кубометров топлива в год. Его достроили в сентябре. Берлин приостановил сертификацию оператора Nord Stream 2 AG, пока тот не создаст "дочку", которая будет управлять немецким участком трубы. В Москве неоднократно говорили, что трубопровод — коммерческий проект, выгодный как России, так и Европе. В последнее время на Западе чаще заговорили о том, что Россия готовит "нападение" на Украину. Российская сторона это отрицает, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
https://radiosputnik.ria.ru/20211213/potok-1763395882.html
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сша, евросоюз, мид германии, северный поток, балтийское море, энтони блинкен, северный поток — 2, nord stream 2 ag, цены на нефть, россия, анналена бербок
11:15 13.12.2021 (обновлено: 12:45 13.12.2021)
 
В Великобритании возмутились планами США обрубить "Северный поток — 2"

Читатели Daily Express возмутились планами США и Германии остановить "Северный поток — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСоединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток "Северного потока ‑2", идущих от берега Германии и из вод Дании
Соединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток Северного потока ‑2, идущих от берега Германии и из вод Дании - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express отреагировали на новости о совместных планах США и Германии заблокировать газопровод "Северный поток — 2".
Как сообщало издание, на такие меры американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава немецкого МИД Анналена Бербок готовы пойти в случае "вторжения" России на территорию Украины. Интернет-пользователи посчитали подобные заявления неуместными.
"Запад постоянно демонстрирует свою способность к воинственному пренебрежению правдой. <…> Ключевой ингредиент катастрофы", — заметил комментатор Archway.
"Типичная Америка: мы пошлем британские войска, если вы вторгнетесь", — сыронизировал FANCYTHAT.
Процесс сварки на борту трубоукладочного судна C10 во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
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"Россия ни разу не угрожала невыполнением своих договорных обязательств — ни разу. Если "Северный поток — 2" будет остановлен, это сделает Европа, которая выстрелит себе в ногу", — уверен ThornInTheSide.
"Итак, у нас тут Америка, которая не получает пользы от "Северного потока", и Германия, которой нужен газ, говорят русским, что они обрубят газопровод. Интересно, будут ли они в следующий раз всем назло отрезать себе носы? Когда немцы будут сидеть там и мерзнуть, тогда можно будет сказать, как это послужит уроком для Путина", — резюмировал Prometheus.
"Северный поток — 2" — газопровод из России в Европу через Балтийское море. Совокупная мощность двух ниток — 55 миллиардов кубометров топлива в год. Его достроили в сентябре. Берлин приостановил сертификацию оператора Nord Stream 2 AG, пока тот не создаст "дочку", которая будет управлять немецким участком трубы. В Москве неоднократно говорили, что трубопровод — коммерческий проект, выгодный как России, так и Европе.
В последнее время на Западе чаще заговорили о том, что Россия готовит "нападение" на Украину. Российская сторона это отрицает, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
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СШАЕвросоюзМИД ГерманииСеверный потокБалтийское мореЭнтони БлинкенСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGЦены на нефтьРоссияАнналена Бербок
 
 
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