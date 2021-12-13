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Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1300 долларов за тысячу кубов
Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1300 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 13.12.2021
Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1300 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе растут на 7,5% и впервые с октября превышают 1,3 тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T10:29
2021-12-13T14:04
экономика
европа
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Цены на газ в Европе растут на 7,5% и впервые с октября превышают 1,3 тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на платформе ICE Futures на открытии торгов составила 1340,7 доллара, а на 10:07 мск чуть снизилась — до 1329 долларов, что на 7,5% выше расчетной цены в пятницу (1235,9 доллара).Январские контракты на топливо продолжают дорожать. Средняя стоимость в прошлом месяце составила 960 долларов, а сейчас же, по расчетам РИА Новости, аналогичный показатель вырос до 1130 долларов. По итогам прошлой недели величина закрепилась на уровне выше 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров.Резко — почти на десять процентов — цены на прошлой неделе подскочили в среду. Компания независимых энергетических исследований Rystad Energy связывала это с незапланированной остановкой работ на газовом месторождении Troll в Норвегии 8 декабря, после чего поток оттуда снизился примерно на 14%.Ощутимый рост стоимости газа в Европе начался во второй половине весны, когда средний показатель на спотовом рынке по TTF колебался в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета цена на контракт с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в тысячу долларов.Таких устойчиво высоких величин там не было за всю историю работы газовых хабов, с 1996 года. Исторический максимум на фьючерсном рынке — более 1,9 тысячи долларов за тысячу кубометров — установился 6 октября.Эксперты связывают рост с низким уровнем наполнения европейских подземных хранилищ, ограничением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Сейчас ситуация остается сложной: после снижения до 750 долларов в начале ноября цены уже больше месяца превышают тысячу долларов. Хранилища заполнены на минимальном за многие годы уровне, участники рынка опасаются нехватки сырья в случае холодной зимы.
https://ria.ru/20211206/gaz-1762452087.html
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экономика, европа
10:29 13.12.2021 (обновлено: 14:04 13.12.2021)
 
Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1300 долларов за тысячу кубов

Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с октября превысили 1300 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Цены на газ в Европе растут на 7,5% и впервые с октября превышают 1,3 тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на платформе ICE Futures на открытии торгов составила 1340,7 доллара, а на 10:07 мск чуть снизилась — до 1329 долларов, что на 7,5% выше расчетной цены в пятницу (1235,9 доллара).
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Январские контракты на топливо продолжают дорожать. Средняя стоимость в прошлом месяце составила 960 долларов, а сейчас же, по расчетам РИА Новости, аналогичный показатель вырос до 1130 долларов. По итогам прошлой недели величина закрепилась на уровне выше 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Резко — почти на десять процентов — цены на прошлой неделе подскочили в среду. Компания независимых энергетических исследований Rystad Energy связывала это с незапланированной остановкой работ на газовом месторождении Troll в Норвегии 8 декабря, после чего поток оттуда снизился примерно на 14%.
Ощутимый рост стоимости газа в Европе начался во второй половине весны, когда средний показатель на спотовом рынке по TTF колебался в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета цена на контракт с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в тысячу долларов.
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Таких устойчиво высоких величин там не было за всю историю работы газовых хабов, с 1996 года. Исторический максимум на фьючерсном рынке — более 1,9 тысячи долларов за тысячу кубометров — установился 6 октября.
Эксперты связывают рост с низким уровнем наполнения европейских подземных хранилищ, ограничением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Сейчас ситуация остается сложной: после снижения до 750 долларов в начале ноября цены уже больше месяца превышают тысячу долларов. Хранилища заполнены на минимальном за многие годы уровне, участники рынка опасаются нехватки сырья в случае холодной зимы.
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