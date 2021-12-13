https://ria.ru/20211213/gaz-1763405858.html

Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1300 долларов за тысячу кубов

Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1300 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 13.12.2021

Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1300 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе растут на 7,5% и впервые с октября превышают 1,3 тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T10:29

2021-12-13T10:29

2021-12-13T14:04

экономика

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151748/50/1517485032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_094512c60a47a24d102bdb6516420664.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Цены на газ в Европе растут на 7,5% и впервые с октября превышают 1,3 тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на платформе ICE Futures на открытии торгов составила 1340,7 доллара, а на 10:07 мск чуть снизилась — до 1329 долларов, что на 7,5% выше расчетной цены в пятницу (1235,9 доллара).Январские контракты на топливо продолжают дорожать. Средняя стоимость в прошлом месяце составила 960 долларов, а сейчас же, по расчетам РИА Новости, аналогичный показатель вырос до 1130 долларов. По итогам прошлой недели величина закрепилась на уровне выше 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров.Резко — почти на десять процентов — цены на прошлой неделе подскочили в среду. Компания независимых энергетических исследований Rystad Energy связывала это с незапланированной остановкой работ на газовом месторождении Troll в Норвегии 8 декабря, после чего поток оттуда снизился примерно на 14%.Ощутимый рост стоимости газа в Европе начался во второй половине весны, когда средний показатель на спотовом рынке по TTF колебался в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета цена на контракт с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в тысячу долларов.Таких устойчиво высоких величин там не было за всю историю работы газовых хабов, с 1996 года. Исторический максимум на фьючерсном рынке — более 1,9 тысячи долларов за тысячу кубометров — установился 6 октября.Эксперты связывают рост с низким уровнем наполнения европейских подземных хранилищ, ограничением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Сейчас ситуация остается сложной: после снижения до 750 долларов в начале ноября цены уже больше месяца превышают тысячу долларов. Хранилища заполнены на минимальном за многие годы уровне, участники рынка опасаются нехватки сырья в случае холодной зимы.

https://ria.ru/20211206/gaz-1762452087.html

https://ria.ru/20211212/sholts-1763379515.html

https://ria.ru/20211210/gaz-1763201725.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, европа