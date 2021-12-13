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Россия решила закрыть Украине последнюю лазейку для покупки газа
NI: "Северный поток — 2" лишит Украину реверсивных поставок газа из Европы - РИА Новости, 13.12.2021
Россия решила закрыть Украине последнюю лазейку для покупки газа
После открытия "Северного потока — 2" Украина может остаться без возможности приобретать газ по реверсу в Европе, написали в статье для журнала National... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T03:12
2021-12-13T15:04
экономика
в мире
украина
киев
владимир путин
владимир зеленский
газпром
балтийское море
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. После открытия "Северного потока — 2" Украина может остаться без возможности приобретать газ по реверсу в Европе, написали в статье для журнала National Interest обозреватели Януш Бугайски и Маргарита Ассенова.По мнению авторов публикации, после сертификации оператора нового газопровода все поставки топлива из России обойдут соседнее государство стороной."Это значит, что Москва будет контролировать, сколько газа по "Северному потоку — 2" станут получать соседи Украины с целью гарантировать, что у них не будет излишков топлива, которые они могли бы перепродавать Киеву", — утверждают аналитики.Обозреватели пришли к выводу, что в отсутствии транзита и реверсивных поставок топлива из европейских стран страна станет "более уязвимой для возможного вторжения"."Северный поток — 2" — газопровод из России в Европу через Балтийское море. Совокупная мощность двух ниток — 55 миллиардов кубометров топлива в год. Его достроили в сентябре. Германия пока приостановила сертификацию оператора Nord Stream 2 AG, пока тот не создаст "дочку", которая будет управлять немецким участком трубы.Украина с ноября 2015 года прекратила закупки топлива у России, а вместо этого закачивает в хранилища газ, приобретенный по реверсу в Европе. Киев неоднократно заявлял, что не планирует возобновлять прямые поставки.Президент Украины Владимир Зеленский ранее выступил за продление контракта на транзит газа из России после 2024 года. Действующее соглашение между странами, заключенное на пять лет, предусматривает прокачку в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров топлива в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию.Российский лидер Владимир Путин в октябре подчеркнул, что страна готова увеличить срок транзитного договора для Украины, более того — если будут созданы экономические и технологические условия — даже увеличить поставки.
https://ria.ru/20211113/gaz-1758873751.html
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экономика, в мире, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, газпром, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия, януш бугайски, маргарита ассенова
03:12 13.12.2021 (обновлено: 15:04 13.12.2021)
 
NI: "Северный поток — 2" лишит Украину реверсивных поставок газа из Европы

NI: открытие "Северного потока — 2" лишит Украину реверсивных поставок газа из Европы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. После открытия "Северного потока — 2" Украина может остаться без возможности приобретать газ по реверсу в Европе, написали в статье для журнала National Interest обозреватели Януш Бугайски и Маргарита Ассенова.
По мнению авторов публикации, после сертификации оператора нового газопровода все поставки топлива из России обойдут соседнее государство стороной.
"Это значит, что Москва будет контролировать, сколько газа по "Северному потоку — 2" станут получать соседи Украины с целью гарантировать, что у них не будет излишков топлива, которые они могли бы перепродавать Киеву", — утверждают аналитики.
Обозреватели пришли к выводу, что в отсутствии транзита и реверсивных поставок топлива из европейских стран страна станет "более уязвимой для возможного вторжения".
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"Северный поток — 2" — газопровод из России в Европу через Балтийское море. Совокупная мощность двух ниток — 55 миллиардов кубометров топлива в год. Его достроили в сентябре. Германия пока приостановила сертификацию оператора Nord Stream 2 AG, пока тот не создаст "дочку", которая будет управлять немецким участком трубы.
Украина с ноября 2015 года прекратила закупки топлива у России, а вместо этого закачивает в хранилища газ, приобретенный по реверсу в Европе. Киев неоднократно заявлял, что не планирует возобновлять прямые поставки.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее выступил за продление контракта на транзит газа из России после 2024 года. Действующее соглашение между странами, заключенное на пять лет, предусматривает прокачку в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров топлива в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию.
Российский лидер Владимир Путин в октябре подчеркнул, что страна готова увеличить срок транзитного договора для Украины, более того — если будут созданы экономические и технологические условия — даже увеличить поставки.
Как изменился транзит российского газа через Украину за 30 лет
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Как изменился транзит российского газа через Украину за 30 лет
 
ЭкономикаВ миреУкраинаКиевВладимир ПутинВладимир ЗеленскийГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссияЯнуш БугайскиМаргарита Ассенова
 
 
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