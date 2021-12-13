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"Аксиома-Софт" признана одним из лидеров цифровизации на форуме в Дубае
"Аксиома-Софт" признана одним из лидеров цифровизации на форуме в Дубае - РИА Новости, 13.12.2021
"Аксиома-Софт" признана одним из лидеров цифровизации на форуме в Дубае
– официальный партнер фирмы "1С", приняла участие в VI международном форуме "Время инноваций 2021", состоявшемся в рамках деловой программы павильона России на... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T13:57
2021-12-13T17:53
пресс-релизы
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МОСКВА, 13 дек – ООО "Аксиома-Софт". Российская ИТ-компания "Аксиома-Софт" – официальный партнер фирмы "1С", приняла участие в VI международном форуме "Время инноваций 2021", состоявшемся в рамках деловой программы павильона России на ЭКСПО-2020 в Дубае и стала победителем в номинации "Инновационно-активная компания года" в категории "IT и цифровые технологии".Премия "Время инноваций" вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Лауреатами этой премии в разные годы становились многие компании, флагманы российского и международного бизнеса – от ASUSи Samsungдо Росатома и МТС. В этом году в конкурсный отбор премии от различных российских компаний было заявлено более 50 инновационных и цифровых решений.Компания "Аксиома-Софт" представила свои разработки и достижения в области решения задач по автоматизации предприятий различных отраслей.Одним из ключевых направлений деятельности компании является реализация проектов внедрения информационных систем для крупных холдинговых структур, таких как ГТЛК (крупнейшая лизинговая компания России), одна из крупнейших промышленных компаний России – "Ростех", Почта России, Группа компаний "Абрау-Дюрсо", АО "СК СОГАЗ-Мед", ПАО "Россети", Группа компаний "Медси", СПАО "Ингосстрах" и других. Только за последние пять лет 35 проектов компании были признаны лучшими в различных категориях – "Самый масштабный проект", "Лучший проект в предметной области – CPM", "Управление корпоративными налогами", "Управленческий и финансовый учет", "Управление закупками" и других, а также в отраслях "Строительство и девелопмент", "Электроэнергетика", "Пищевая промышленность", "Инвестиционные компании и фонды", "Лизинг", "Общественное питание", "ИТ-услуги", "Телекоммуникации", "Интернет", "Связь", "Страхование"."Аксиома-Софт" является активным участником и партнером государственных органов (Банк России, Федеральная налоговая служба) во внедрении самых современных стандартов отчетности, включая открытый международный стандарт обмена деловой информацией – XBRL (eXtensible Business Reporting Language), и механизмов налогового контроля в форме Налогового мониторинга. Результатом пилотного внедрения системы налогового мониторинга в ПАО "Россети", стала разработка и выпуск программного продукта "1С:Налоговый мониторинг".На форуме выступил генеральный директор компании Сергей Козий с докладом "Инновационные решения компании Аксиома-Софт", в ходе которого он кратко обрисовал успехи компании в области автоматизации предприятий в России и за рубежом, включая как ближнее зарубежье (например, Казахстан), так и дальнее (например, Индонезия).Кроме того, Сергей Козий рассказал участникам форума о других разработках компании "Аксиома-Софт", в числе которых автоматизированная система управление взысканиями, представляющая собой инновационный программный комплекс для роботизированного управления договорными обязательствами и минимизации дебиторской задолженности; система подготовки документов, обеспечивающая автоматическое распознавание большого объема документов и ввод их в базу данных; программные продукты, обеспечивающие роботизацию деятельности ломбардов; омниканальная платформа 1С:Маркетинг для оптимизации управления интернет-рекламой и многое другое.Уже более семи лет "Аксиома-Софт" обеспечивает автоматизацию процесса учёта и управления бизнесом в больших и малых компаниях различных отраслей (всего на счету "Аксиома-Софт" более 3300 внедрений), используя самые передовые ИТ-технологии. Накопленный в процессе создания, внедрения и сопровождения информационных систем предприятий опыт нашел воплощение в собственных и выпускаемых совместно с фирмой "1С" отраслевых и специализированных программных продуктах, что позволяет компании иметь статус авторизированного Центра разработки тиражных решений на платформе "1С:Предприятие".Таким образом, благодаря большому опыту и объему компетенций, компания "Аксиома-Софт" является одним из ведущих партнеров фирмы "1С", предоставляет комплексное решение для автоматизации бизнес-процессов, помогая клиентам достигать поставленных целей более эффективно и в кратчайшие сроки. Что и было продемонстрировано в материалах заявки и в выступлении директора "Аксиома-Софт" Сергея Козия и, в конечном итоге, произвело благоприятное впечатление на аудиторию и на жюри форума – вклад компании в цифровое будущее России был отмечен премией "Время инноваций-2021".Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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96
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пресс-релизы
13:57 13.12.2021 (обновлено: 17:53 13.12.2021)
 

"Аксиома-Софт" признана одним из лидеров цифровизации на форуме в Дубае

© ООО "Аксиома-Софт"Генеральный директор компании "Аксиома-Софт" Сергей Козий
Генеральный директор компании Аксиома-Софт Сергей Козий
© ООО "Аксиома-Софт"
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МОСКВА, 13 дек – ООО "Аксиома-Софт". Российская ИТ-компания "Аксиома-Софт" – официальный партнер фирмы "1С", приняла участие в VI международном форуме "Время инноваций 2021", состоявшемся в рамках деловой программы павильона России на ЭКСПО-2020 в Дубае и стала победителем в номинации "Инновационно-активная компания года" в категории "IT и цифровые технологии".
Премия "Время инноваций" вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Лауреатами этой премии в разные годы становились многие компании, флагманы российского и международного бизнеса – от ASUSи Samsungдо Росатома и МТС. В этом году в конкурсный отбор премии от различных российских компаний было заявлено более 50 инновационных и цифровых решений.
© ООО "Аксиома-Софт"Диплом
Диплом
© ООО "Аксиома-Софт"
Диплом
Компания "Аксиома-Софт" представила свои разработки и достижения в области решения задач по автоматизации предприятий различных отраслей.
Одним из ключевых направлений деятельности компании является реализация проектов внедрения информационных систем для крупных холдинговых структур, таких как ГТЛК (крупнейшая лизинговая компания России), одна из крупнейших промышленных компаний России – "Ростех", Почта России, Группа компаний "Абрау-Дюрсо", АО "СК СОГАЗ-Мед", ПАО "Россети", Группа компаний "Медси", СПАО "Ингосстрах" и других. Только за последние пять лет 35 проектов компании были признаны лучшими в различных категориях – "Самый масштабный проект", "Лучший проект в предметной области – CPM", "Управление корпоративными налогами", "Управленческий и финансовый учет", "Управление закупками" и других, а также в отраслях "Строительство и девелопмент", "Электроэнергетика", "Пищевая промышленность", "Инвестиционные компании и фонды", "Лизинг", "Общественное питание", "ИТ-услуги", "Телекоммуникации", "Интернет", "Связь", "Страхование".
"Аксиома-Софт" является активным участником и партнером государственных органов (Банк России, Федеральная налоговая служба) во внедрении самых современных стандартов отчетности, включая открытый международный стандарт обмена деловой информацией – XBRL (eXtensible Business Reporting Language), и механизмов налогового контроля в форме Налогового мониторинга. Результатом пилотного внедрения системы налогового мониторинга в ПАО "Россети", стала разработка и выпуск программного продукта "1С:Налоговый мониторинг".
На форуме выступил генеральный директор компании Сергей Козий с докладом "Инновационные решения компании Аксиома-Софт", в ходе которого он кратко обрисовал успехи компании в области автоматизации предприятий в России и за рубежом, включая как ближнее зарубежье (например, Казахстан), так и дальнее (например, Индонезия).
Кроме того, Сергей Козий рассказал участникам форума о других разработках компании "Аксиома-Софт", в числе которых автоматизированная система управление взысканиями, представляющая собой инновационный программный комплекс для роботизированного управления договорными обязательствами и минимизации дебиторской задолженности; система подготовки документов, обеспечивающая автоматическое распознавание большого объема документов и ввод их в базу данных; программные продукты, обеспечивающие роботизацию деятельности ломбардов; омниканальная платформа 1С:Маркетинг для оптимизации управления интернет-рекламой и многое другое.
Уже более семи лет "Аксиома-Софт" обеспечивает автоматизацию процесса учёта и управления бизнесом в больших и малых компаниях различных отраслей (всего на счету "Аксиома-Софт" более 3300 внедрений), используя самые передовые ИТ-технологии. Накопленный в процессе создания, внедрения и сопровождения информационных систем предприятий опыт нашел воплощение в собственных и выпускаемых совместно с фирмой "1С" отраслевых и специализированных программных продуктах, что позволяет компании иметь статус авторизированного Центра разработки тиражных решений на платформе "1С:Предприятие".
Таким образом, благодаря большому опыту и объему компетенций, компания "Аксиома-Софт" является одним из ведущих партнеров фирмы "1С", предоставляет комплексное решение для автоматизации бизнес-процессов, помогая клиентам достигать поставленных целей более эффективно и в кратчайшие сроки. Что и было продемонстрировано в материалах заявки и в выступлении директора "Аксиома-Софт" Сергея Козия и, в конечном итоге, произвело благоприятное впечатление на аудиторию и на жюри форума – вклад компании в цифровое будущее России был отмечен премией "Время инноваций-2021".
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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