https://ria.ru/20211213/ferma-1763476430.html

Козью ферму построят в Адыгее при поддержке Корпорации МСП

Козью ферму построят в Адыгее при поддержке Корпорации МСП - РИА Новости, 13.12.2021

Козью ферму построят в Адыгее при поддержке Корпорации МСП

Ферму на 3 тысячи голов коз построит компания "Мирный Адыгея" при поддержке Корпорации МСП в рамках инвестиционного проекта, сообщает пресс-служба корпорации. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T14:52

2021-12-13T14:52

2021-12-13T15:40

экономика

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Ферму на 3 тысячи голов коз построит компания "Мирный Адыгея" при поддержке Корпорации МСП в рамках инвестиционного проекта, сообщает пресс-служба корпорации.ООО "Мирный Адыгея" привлекла в СберБанке финансирование на сумму 838,3 миллиона рублей. Кредит предоставлен под гарантию Корпорации МСП на сумму 419,6 миллиона рублей, уточняется в сообщении.Новая ферма станет уже второй в рамках реализации проекта. Благодаря её вводу в эксплуатацию компания ожидает увеличить выпуск молока в 2,5 раза до 5 тысяч тонн в год и расширить географию поставок. При этом будет создано 60 дополнительных рабочих мест. Первая очередь молочной фермы была запущена в январе 2020 года с инвестициями в размере 700 миллионов рублей. Современный животноводческий комплекс на 2 тысячи коз и завод по переработке молока мощностью 6 тысяч литров в день обеспечивает работой 40 сотрудников.Он добавил, что предоставленные на выгодных условиях средства позволят реализовать проект в намеченные сроки и поставить первую продукцию уже в 2022 году."Сбер сегодня является ключевым оператором госпрограмм для бизнеса и комплексно помогает каждому предпринимателю Краснодарского края и Адыгеи доработать бизнес-план и получить финансирование под значимые для региональной экономики проекты. Эта сделка является ярким тому подтверждением", - прокомментировала управляющий СберБанка по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Сергиенко, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20211122/korporatsiya-1759912538.html

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экономика, корпорация мсп, александр исаевич