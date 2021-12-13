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Козью ферму построят в Адыгее при поддержке Корпорации МСП
Козью ферму построят в Адыгее при поддержке Корпорации МСП - РИА Новости, 13.12.2021
Козью ферму построят в Адыгее при поддержке Корпорации МСП
Ферму на 3 тысячи голов коз построит компания "Мирный Адыгея" при поддержке Корпорации МСП в рамках инвестиционного проекта, сообщает пресс-служба корпорации. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T14:52
2021-12-13T15:40
экономика
корпорация мсп
александр исаевич
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Ферму на 3 тысячи голов коз построит компания "Мирный Адыгея" при поддержке Корпорации МСП в рамках инвестиционного проекта, сообщает пресс-служба корпорации.ООО "Мирный Адыгея" привлекла в СберБанке финансирование на сумму 838,3 миллиона рублей. Кредит предоставлен под гарантию Корпорации МСП на сумму 419,6 миллиона рублей, уточняется в сообщении.Новая ферма станет уже второй в рамках реализации проекта. Благодаря её вводу в эксплуатацию компания ожидает увеличить выпуск молока в 2,5 раза до 5 тысяч тонн в год и расширить географию поставок. При этом будет создано 60 дополнительных рабочих мест. Первая очередь молочной фермы была запущена в январе 2020 года с инвестициями в размере 700 миллионов рублей. Современный животноводческий комплекс на 2 тысячи коз и завод по переработке молока мощностью 6 тысяч литров в день обеспечивает работой 40 сотрудников.Он добавил, что предоставленные на выгодных условиях средства позволят реализовать проект в намеченные сроки и поставить первую продукцию уже в 2022 году."Сбер сегодня является ключевым оператором госпрограмм для бизнеса и комплексно помогает каждому предпринимателю Краснодарского края и Адыгеи доработать бизнес-план и получить финансирование под значимые для региональной экономики проекты. Эта сделка является ярким тому подтверждением", - прокомментировала управляющий СберБанка по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Сергиенко, слова которой приводятся в сообщении.
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экономика, корпорация мсп, александр исаевич
14:52 13.12.2021 (обновлено: 15:40 13.12.2021)
 

Козью ферму построят в Адыгее при поддержке Корпорации МСП

© РИА Новости / Cветлана Самсонова Козоводческая ферма
Козоводческая ферма - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Cветлана Самсонова
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Ферму на 3 тысячи голов коз построит компания "Мирный Адыгея" при поддержке Корпорации МСП в рамках инвестиционного проекта, сообщает пресс-служба корпорации.
ООО "Мирный Адыгея" привлекла в СберБанке финансирование на сумму 838,3 миллиона рублей. Кредит предоставлен под гарантию Корпорации МСП на сумму 419,6 миллиона рублей, уточняется в сообщении.
"Реализовать амбициозный проект малому бизнесу достаточно трудно, и тем более получить под него финансирование. Мы стремимся поддерживать такие проекты. Они создают для региона новые рабочие места, развивают перерабатывающий сектор, дают в разные бюджеты налоговые отчисления. Компания не стоит на месте и ищет для себя новые рынки, в том числе за рубежом. Для таких компаний, и многих других, мы предоставляет широкий спектр современных мер финансовой и нефинансовой поддержки. Тесный диалог с бизнесом, четкая обратная связь позволяют нам сохранять наши сервисы актуальными и регулярно их расширять", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
Новая ферма станет уже второй в рамках реализации проекта. Благодаря её вводу в эксплуатацию компания ожидает увеличить выпуск молока в 2,5 раза до 5 тысяч тонн в год и расширить географию поставок. При этом будет создано 60 дополнительных рабочих мест. Первая очередь молочной фермы была запущена в январе 2020 года с инвестициями в размере 700 миллионов рублей. Современный животноводческий комплекс на 2 тысячи коз и завод по переработке молока мощностью 6 тысяч литров в день обеспечивает работой 40 сотрудников.
"Работая с крупными торговыми сетями и ресторанами, мы уже вынуждены выбирать, кому можем отгружать продукцию, а кому ее не хватит. Поэтому и строим вторую ферму. Для реализации масштабного проекта нам потребовались надежные финансовые партнеры, отметил генеральный директор головной компании ООО "Агрохолдинг Мирный" Александр Карпушин.
Он добавил, что предоставленные на выгодных условиях средства позволят реализовать проект в намеченные сроки и поставить первую продукцию уже в 2022 году.
"Сбер сегодня является ключевым оператором госпрограмм для бизнеса и комплексно помогает каждому предпринимателю Краснодарского края и Адыгеи доработать бизнес-план и получить финансирование под значимые для региональной экономики проекты. Эта сделка является ярким тому подтверждением", - прокомментировала управляющий СберБанка по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Сергиенко, слова которой приводятся в сообщении.
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