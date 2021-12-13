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ФАС оштрафует "Т Плюс" за нарушение антимонопольного законодательства
ФАС оштрафует "Т Плюс" за нарушение антимонопольного законодательства - РИА Новости, 13.12.2021
ФАС оштрафует "Т Плюс" за нарушение антимонопольного законодательства
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ обвинила "Т Плюс" в нарушении антимонопольного законодательства, будет возбуждено административное дело для... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T13:30
2021-12-13T13:30
2021-12-13T13:50
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
т плюс
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ обвинила "Т Плюс" в нарушении антимонопольного законодательства, будет возбуждено административное дело для определения размера штрафа, говорится в сообщении ведомства.Служба квалифицировала действия "Т Плюс" в период с февраля по апрель 2019 года, которые выразились в манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии и мощности и повлекшие ограничение конкуренции (пункт 11 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции). В соответствии с КоАП РФ будет возбуждено административное дело для определения размера штрафа."Служба выявила, что ценовые заявки "Т Плюс" превышали значения ценовых заявок, рассчитанных исходя из представленных фактических данных затрат на топливо, используемое для выработки электроэнергии", - говорится в сообщении.Указывается, что, по данным ФАС, ценовые заявки компании, которые оказывают влияние на формирование равновесной цены на электроэнергию в зоне свободного перетока "Вятка" и в первой ценовой зоне, превышают значение фактических затрат на производство электроэнергии в соответствующий час в среднем на 70-90%, а в отдельных случаях более чем в 2 раза."Т Плюс", согласно ведомству, осуществляло расчет ценовых заявок, где компанией использовались повышенные технические и экономические параметры. По данным службы, это повлияло на формирование средневзвешенных нерегулируемых цен на электроэнергию на оптовом рынке, определяемых по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед."Согласно анализу рынка "Т Плюс" занимает доминирующее положение по доле установленной мощности и выработки электроэнергии в зоне свободного перетока "Вятка" первой ценовой зоны оптового рынка", - добавляет ФАС.Группа "Т Плюс" - крупнейшая российская частная компания, работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 16 субъектах РФ. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал.ч.
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), т плюс, россия
13:30 13.12.2021 (обновлено: 13:50 13.12.2021)
ФАС оштрафует "Т Плюс" за нарушение антимонопольного законодательства
ФАС оштрафует "Т Плюс" за нарушение антимонопольного законодательства в 2019 году
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС
) РФ
обвинила "Т Плюс
" в нарушении антимонопольного законодательства, будет возбуждено административное дело для определения размера штрафа, говорится в сообщении ведомства.
Служба квалифицировала действия "Т Плюс" в период с февраля по апрель 2019 года, которые выразились в манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии и мощности и повлекшие ограничение конкуренции (пункт 11 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции). В соответствии с КоАП РФ будет возбуждено административное дело для определения размера штрафа.
"Служба выявила, что ценовые заявки "Т Плюс" превышали значения ценовых заявок, рассчитанных исходя из представленных фактических данных затрат на топливо, используемое для выработки электроэнергии", - говорится в сообщении.
Указывается, что, по данным ФАС, ценовые заявки компании, которые оказывают влияние на формирование равновесной цены на электроэнергию в зоне свободного перетока "Вятка" и в первой ценовой зоне, превышают значение фактических затрат на производство электроэнергии в соответствующий час в среднем на 70-90%, а в отдельных случаях более чем в 2 раза.
"Т Плюс", согласно ведомству, осуществляло расчет ценовых заявок, где компанией использовались повышенные технические и экономические параметры. По данным службы, это повлияло на формирование средневзвешенных нерегулируемых цен на электроэнергию на оптовом рынке, определяемых по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед.
"Согласно анализу рынка "Т Плюс" занимает доминирующее положение по доле установленной мощности и выработки электроэнергии в зоне свободного перетока "Вятка" первой ценовой зоны оптового рынка", - добавляет ФАС.
Группа "Т Плюс" - крупнейшая российская частная компания, работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 16 субъектах РФ. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал.ч.