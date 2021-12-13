В центре госуслуг в Химках установили фандомат для сбора бутылок и банок
© РИА Новости / Алексей ФилипповМужчина сдает алюминиевую банку в фандомат по сбору пластиковой и алюминиевой тары, для дальнейшей переработки
КРАСНОГОРСК, 13 дек – РИА Новости. Фандомат для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок установили в многофункциональном центре госуслуг "Мои документы" в микрорайоне Сходня в Химках, сообщила пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.
Фандомат принимает пластиковые и алюминиевые банки и бутылки для переработки в обмен на бонусные баллы, которые можно использовать в магазинах и ресторанах.
"Все понимают, что забота об экологии – это важно, но не все знают, какие конкретные шаги для этого нужно делать. Наши МФЦ тоже решили внести свой вклад в формирование экологической культуры жителей. Поэтому в многофункциональных центрах Подмосковья появились автоматы по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок. С учетом проходимости МФЦ региона, а это около 70 тысяч посетителей в день по всей сети, полагаем, что проект будет пользоваться популярностью", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Надежды Куртяник.
Всего в Подмосковье в 2021-2024 годах планируется установить около 5 тысяч фандоматов. Экопункты появятся в школах, парках, на улицах, детских площадках, стадионах, в торговых центрах, жилых кварталах и административных зданиях.
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