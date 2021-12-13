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В центре госуслуг в Химках установили фандомат для сбора бутылок и банок

В центре госуслуг в Химках установили фандомат для сбора бутылок и банок - РИА Новости, 13.12.2021

В центре госуслуг в Химках установили фандомат для сбора бутылок и банок

Фандомат для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок установили в многофункциональном центре госуслуг "Мои документы" в микрорайоне Сходня в Химках,... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T14:50

2021-12-13T14:50

2021-12-13T14:50

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КРАСНОГОРСК, 13 дек – РИА Новости. Фандомат для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок установили в многофункциональном центре госуслуг "Мои документы" в микрорайоне Сходня в Химках, сообщила пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.Фандомат принимает пластиковые и алюминиевые банки и бутылки для переработки в обмен на бонусные баллы, которые можно использовать в магазинах и ресторанах.Всего в Подмосковье в 2021-2024 годах планируется установить около 5 тысяч фандоматов. Экопункты появятся в школах, парках, на улицах, детских площадках, стадионах, в торговых центрах, жилых кварталах и административных зданиях.

https://radiosputnik.ria.ru/20210906/musor-1748902738.html

химки

московская область (подмосковье)

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общество, химки, московская область (подмосковье), сходня