https://ria.ru/20211213/elektrichestvo-1763418508.html

В Псковской области около восьми тысяч человек остались без света

В Псковской области около восьми тысяч человек остались без света - РИА Новости, 13.12.2021

В Псковской области около восьми тысяч человек остались без света

Около 8 тысяч жителей Псковской области оказались в зоне отключения электричества из-за ледяного дождя и мокрого снега, сообщают в понедельник региональные... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T11:26

2021-12-13T11:26

2021-12-13T11:26

происшествия

псковская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Около 8 тысяч жителей Псковской области оказались в зоне отключения электричества из-за ледяного дождя и мокрого снега, сообщают в понедельник региональные власти."Из-за выпадения большого количества ледяных дождей и налипания снега на провода в ряде районов Псковской области наблюдаются перебои с электроснабжением. По состоянию на 9.00 13 декабря без электроснабжения остались 811 населенных пунктов и порядка 8 тысяч жителей", - информирует администрации региона в своем Telegram-канале.Восстановлением электроснабжения занимаются 87 бригад и 85 единиц техники. Также к ликвидации последствий непогоды привлечены энергетики из других регионов, включая Коми и Карелию."Энергетики переключают потребителей на резервные линии, важные социальные объекты также переводятся на резервные источники питания", - отмечает администрация Псковской области.Ранее в конце ноября, когда на регион обрушился снег и метель, жители Псковской области уже испытывали перебои с электроснабжением. Так, 30 ноября без света оставались более 12 тысяч человек, ликвидация последствий непогоды заняла около недели.

https://ria.ru/20211213/elektrichestvo-1763399879.html

https://ria.ru/20211208/svet-1762813487.html

псковская область

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происшествия, псковская область