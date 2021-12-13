https://ria.ru/20211213/elektrichestvo-1763399879.html
В Новгородской области более 7,6 тысячи человек остались без света
В Новгородской области более 7,6 тысячи человек остались без света - РИА Новости, 13.12.2021
В Новгородской области более 7,6 тысячи человек остались без света
Более 7,6 тысячи человек оказались в зоне отключения электричества в Новгородской области, где на смену снегопадам пришел мокрый снег и ледяной дождь, сообщил... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T10:00
2021-12-13T10:00
2021-12-13T10:00
происшествия
новгородская область
окуловский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Более 7,6 тысячи человек оказались в зоне отключения электричества в Новгородской области, где на смену снегопадам пришел мокрый снег и ледяной дождь, сообщил руководитель пресс-службы правительства региона Николай Шестаков.Перебои с электроснабжением в Новгородской области начались в первой декаде декабря из-за обильных снегопадов, которые привели к обрывам линий электропередачи под снегом и их обледенению. В Боровичском, Крестецком и Окуловском районах введен режим ЧС. К субботе в результате активных работ по восстановлению электроснабжения без света оставались около 1,5 тысячи жителей региона, поскольку снегопады сменились мокрым снегом и ледяным дождем, что привело к новым отключениям."По данным на 8.30 13 декабря, в Новгородской области в зоне отключения электроэнергии находятся 402 населенных пункта, 7638 человек, новых отключений за ночь - 390 населенных пунктов и 7509 человек", - написал Шестаков в своем Telegram-канале.По его словам, отключения зафиксированы в 16 районах Новгородской области. Над восстановлением электроснабжения работают 116 бригад.
https://ria.ru/20211207/sneg-1762491536.html
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происшествия, новгородская область, окуловский район
В Новгородской области более 7,6 тысячи человек остались без света
В Новгородской области более 7,6 тысячи человек остались без света из-за снегопада