https://ria.ru/20211213/dtp-1763565359.html

В ДТП в Саратове пострадали семь человек

В ДТП в Саратове пострадали семь человек - РИА Новости, 13.12.2021

В ДТП в Саратове пострадали семь человек

Три автомобиля столкнулись в понедельник в Саратове, в результате пострадали семь человек, сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T21:54

2021-12-13T21:54

2021-12-13T21:54

происшествия

саратов

skoda

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САРАТОВ, 13 дек - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись в понедельник в Саратове, в результате пострадали семь человек, сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД.ДТП произошло в 19.00 (18.00 мск) на спуске с Алтынной горы по улице Маркина."По предварительным данным, произошло столкновение трех машин - Skoda, "Газель", "Лада". В результате ДТП госпитализированы семь человек, все - мужчины 1989, 1994, 1990, 1995, 1990, 1998, 1998 годов рождения", - сказали журналистам в пресс-службе.ГИБДД по факту аварии проводит проверку.

https://ria.ru/20211120/saratov-1759926237.html

саратов

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происшествия, саратов, skoda