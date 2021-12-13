https://ria.ru/20211213/dtp-1763565359.html
В ДТП в Саратове пострадали семь человек
В ДТП в Саратове пострадали семь человек - РИА Новости, 13.12.2021
В ДТП в Саратове пострадали семь человек
Три автомобиля столкнулись в понедельник в Саратове, в результате пострадали семь человек, сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T21:54
2021-12-13T21:54
2021-12-13T21:54
происшествия
саратов
skoda
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САРАТОВ, 13 дек - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись в понедельник в Саратове, в результате пострадали семь человек, сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД.ДТП произошло в 19.00 (18.00 мск) на спуске с Алтынной горы по улице Маркина."По предварительным данным, произошло столкновение трех машин - Skoda, "Газель", "Лада". В результате ДТП госпитализированы семь человек, все - мужчины 1989, 1994, 1990, 1995, 1990, 1998, 1998 годов рождения", - сказали журналистам в пресс-службе.ГИБДД по факту аварии проводит проверку.
https://ria.ru/20211120/saratov-1759926237.html
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происшествия, саратов, skoda
В ДТП в Саратове пострадали семь человек
Семь человек пострадали при столкновении трех автомобилей в Саратове