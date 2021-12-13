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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211213/draka-1763385768.html
Стали известны жуткие подробности избиения сына звезды сериала "Ликвидация"
СМИ сообщили подробности избиения сына звезды сериала "Ликвидация" - РИА Новости, 13.12.2021
Стали известны жуткие подробности избиения сына звезды сериала "Ликвидация"
Сын актера Максима Дрозд Егор получил серьезную травму головы в драке, пишет газета "Известия". РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T03:16
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происшествия
москва
максим дрозд
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Сын актера Максима Дрозд Егор получил серьезную травму головы в драке, пишет газета "Известия".Как уточняется, конфликт произошел в субботу в баре на улице Покровка в Москве.По данным "МК", пострадавшего госпитализировали в больницу им. Боткина.Ранее актер Максим Дрозд, известный по съемкам в сериале "Ликвидация", сообщил на своей странице в Instagram, что его сына госпитализировали с тяжелой травмой. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, сейчас полиция проводит проверку.
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происшествия, москва, максим дрозд
03:16 13.12.2021 (обновлено: 03:17 13.12.2021)
 
СМИ сообщили подробности избиения сына звезды сериала "Ликвидация"

"Известия": сын актера Дрозда получил перелом костей свода и основания черепа в драке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Сын актера Максима Дрозд Егор получил серьезную травму головы в драке, пишет газета "Известия".

"Неизвестный нанес Дрозду два удара по голове. Кроме того, потерпевший еще раз ударился головой при падении. В итоге Егор получил ушиб головного мозга, перелом костей свода и основания черепа", — отметило издание.

Как уточняется, конфликт произошел в субботу в баре на улице Покровка в Москве.
По данным "МК", пострадавшего госпитализировали в больницу им. Боткина.
"По предварительной информации, участники инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения. Егор получил сильный удар по голове и потерял сознание", — пишет газета.
Ранее актер Максим Дрозд, известный по съемкам в сериале "Ликвидация", сообщил на своей странице в Instagram, что его сына госпитализировали с тяжелой травмой. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, сейчас полиция проводит проверку.
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ШоубизПроисшествияМоскваМаксим Дрозд
 
 
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