Стали известны жуткие подробности избиения сына звезды сериала "Ликвидация"

03:16 13.12.2021 (обновлено: 03:17 13.12.2021)
СМИ сообщили подробности избиения сына звезды сериала "Ликвидация"
"Известия": сын актера Дрозда получил перелом костей свода и основания черепа в драке
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Сын актера Максима Дрозд Егор получил серьезную травму головы в драке, пишет газета "Известия".
"Неизвестный нанес Дрозду два удара по голове. Кроме того, потерпевший еще раз ударился головой при падении. В итоге Егор получил ушиб головного мозга, перелом костей свода и основания черепа", — отметило издание.
Как уточняется, конфликт произошел в субботу в баре на улице Покровка в Москве.
По данным "МК", пострадавшего госпитализировали в больницу им. Боткина.
"По предварительной информации, участники инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения. Егор получил сильный удар по голове и потерял сознание", — пишет газета.
Ранее актер Максим Дрозд, известный по съемкам в сериале "Ликвидация", сообщил на своей странице в Instagram, что его сына госпитализировали с тяжелой травмой. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, сейчас полиция проводит проверку.