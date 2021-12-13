https://ria.ru/20211213/draka-1763385768.html

Стали известны жуткие подробности избиения сына звезды сериала "Ликвидация"

СМИ сообщили подробности избиения сына звезды сериала "Ликвидация" - РИА Новости, 13.12.2021

Стали известны жуткие подробности избиения сына звезды сериала "Ликвидация"

Сын актера Максима Дрозд Егор получил серьезную травму головы в драке, пишет газета "Известия". РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T03:16

2021-12-13T03:16

2021-12-13T03:17

происшествия

москва

максим дрозд

шоубиз

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Сын актера Максима Дрозд Егор получил серьезную травму головы в драке, пишет газета "Известия".Как уточняется, конфликт произошел в субботу в баре на улице Покровка в Москве.По данным "МК", пострадавшего госпитализировали в больницу им. Боткина.Ранее актер Максим Дрозд, известный по съемкам в сериале "Ликвидация", сообщил на своей странице в Instagram, что его сына госпитализировали с тяжелой травмой. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, сейчас полиция проводит проверку.

https://ria.ru/20211213/ubiystvo-1763384696.html

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происшествия, москва, максим дрозд