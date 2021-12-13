https://ria.ru/20211213/donbass-1763547685.html

Британцы отреагировали на слова Путина о геноциде в Донбассе

Британцы поддержали Путина после слов о геноциде в Донбассе - РИА Новости, 13.12.2021

Британцы отреагировали на слова Путина о геноциде в Донбассе

Читатели британской газеты Daily Mail оценили слова президента России Владимира Путина о геноциде на юго-востоке Украины. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T19:58

2021-12-13T19:58

2021-12-13T19:58

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail оценили слова президента России Владимира Путина о геноциде на юго-востоке Украины."Британцы тоже совершили геноцид в Индии, на Ближнем Востоке, в Америке и Австралии, убивали местное население и коренные народы этих земель", — напомнил PowerRanger459."Пропаганда против России идет с тех пор, как я был маленьким. Начиная с образов "плохих русских парней" в фильмах о Джеймсе Бонде, заканчивая постоянными нападками СМИ против них. Откройте глаза и посмотрите, что происходит на самом деле", — призвал c1d."От лицемерия Запада захватывает дух. Россия создала Украину, и после распада СССР просто защищает свои интересы. Это ничто по сравнению с тем, как США вторгаются в такие отдаленные государства, как Ирак, Сирия и Афганистан. В качестве предлога они называют "нарушение прав человека" в этих странах или обеспечение собственной "безопасности". На деле же Штаты преследуют корыстные цели — добычу нефти и экономические выгоды", — написал Overseas View.Ранее исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский на встрече главы государства с правозащитниками обратился к президенту России с просьбой ввести в законодательство такие понятия, как "геноцид" и "призывы к геноциду". Путин, отвечая на предложение, заявил, что происходящее в Донбассе напоминает геноцид.

https://ria.ru/20211213/oshibka-1763505771.html

https://ria.ru/20211208/peregovory-1762776353.html

украина

сирия

ирак

донбасс

россия

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в мире, украина, сирия, ирак, владимир путин, донбасс, кирилл вышинский, россия