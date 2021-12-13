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Британцы отреагировали на слова Путина о геноциде в Донбассе
Британцы поддержали Путина после слов о геноциде в Донбассе - РИА Новости, 13.12.2021
Британцы отреагировали на слова Путина о геноциде в Донбассе
Читатели британской газеты Daily Mail оценили слова президента России Владимира Путина о геноциде на юго-востоке Украины. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T19:58
2021-12-13T19:58
в мире
украина
сирия
ирак
владимир путин
донбасс
кирилл вышинский
россия
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail оценили слова президента России Владимира Путина о геноциде на юго-востоке Украины."Британцы тоже совершили геноцид в Индии, на Ближнем Востоке, в Америке и Австралии, убивали местное население и коренные народы этих земель", — напомнил PowerRanger459."Пропаганда против России идет с тех пор, как я был маленьким. Начиная с образов "плохих русских парней" в фильмах о Джеймсе Бонде, заканчивая постоянными нападками СМИ против них. Откройте глаза и посмотрите, что происходит на самом деле", — призвал c1d."От лицемерия Запада захватывает дух. Россия создала Украину, и после распада СССР просто защищает свои интересы. Это ничто по сравнению с тем, как США вторгаются в такие отдаленные государства, как Ирак, Сирия и Афганистан. В качестве предлога они называют "нарушение прав человека" в этих странах или обеспечение собственной "безопасности". На деле же Штаты преследуют корыстные цели — добычу нефти и экономические выгоды", — написал Overseas View.Ранее исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский на встрече главы государства с правозащитниками обратился к президенту России с просьбой ввести в законодательство такие понятия, как "геноцид" и "призывы к геноциду". Путин, отвечая на предложение, заявил, что происходящее в Донбассе напоминает геноцид.
https://ria.ru/20211213/oshibka-1763505771.html
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в мире, украина, сирия, ирак, владимир путин, донбасс, кирилл вышинский, россия
19:58 13.12.2021
 
Британцы поддержали Путина после слов о геноциде в Донбассе

Читатели Daily Mail поддержали президента России Путина после слов о геноциде в Донбассе

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail оценили слова президента России Владимира Путина о геноциде на юго-востоке Украины.
"Киев совершил военные преступления в Донецке — сбрасывал бомбы на гражданский транспорт и убивал бесчисленное множество людей", — отметил один из участников дискуссии.
"Британцы тоже совершили геноцид в Индии, на Ближнем Востоке, в Америке и Австралии, убивали местное население и коренные народы этих земель", — напомнил PowerRanger459.
"Пропаганда против России идет с тех пор, как я был маленьким. Начиная с образов "плохих русских парней" в фильмах о Джеймсе Бонде, заканчивая постоянными нападками СМИ против них. Откройте глаза и посмотрите, что происходит на самом деле", — призвал c1d.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
16:45
Названа ошибка Байдена по отношению к России перед великой схваткой
"От лицемерия Запада захватывает дух. Россия создала Украину, и после распада СССР просто защищает свои интересы. Это ничто по сравнению с тем, как США вторгаются в такие отдаленные государства, как Ирак, Сирия и Афганистан. В качестве предлога они называют "нарушение прав человека" в этих странах или обеспечение собственной "безопасности". На деле же Штаты преследуют корыстные цели — добычу нефти и экономические выгоды", — написал Overseas View.
"Я согласен с Путиным, Британия должна убрать свои войска от российской границы. Лиз Трасс (главу британского МИД — Прим. ред.) нужно уволить за покатушки на танке в Эстонии и отпугивание местных людей", — подытожил Scotty828.
Ранее исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский на встрече главы государства с правозащитниками обратился к президенту России с просьбой ввести в законодательство такие понятия, как "геноцид" и "призывы к геноциду". Путин, отвечая на предложение, заявил, что происходящее в Донбассе напоминает геноцид.
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 15:56
"Байден — полное посмешище". Британцы оценили переговоры глав России и США
 
В миреУкраинаСирияИракВладимир ПутинДонбассКирилл ВышинскийРоссия
 
 
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