Британцы отреагировали на слова Путина о геноциде в Донбассе

Британцы поддержали Путина после слов о геноциде в Донбассе
Читатели Daily Mail поддержали президента России Путина после слов о геноциде в Донбассе
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail оценили слова президента России Владимира Путина о геноциде на юго-востоке Украины.
"Киев совершил военные преступления в Донецке — сбрасывал бомбы на гражданский транспорт и убивал бесчисленное множество людей", — отметил один из участников дискуссии.
"Британцы тоже совершили геноцид в Индии, на Ближнем Востоке, в Америке и Австралии, убивали местное население и коренные народы этих земель", — напомнил PowerRanger459.
"Пропаганда против России идет с тех пор, как я был маленьким. Начиная с образов "плохих русских парней" в фильмах о Джеймсе Бонде, заканчивая постоянными нападками СМИ против них. Откройте глаза и посмотрите, что происходит на самом деле", — призвал c1d.
"От лицемерия Запада захватывает дух. Россия создала Украину, и после распада СССР просто защищает свои интересы. Это ничто по сравнению с тем, как США вторгаются в такие отдаленные государства, как Ирак, Сирия и Афганистан. В качестве предлога они называют "нарушение прав человека" в этих странах или обеспечение собственной "безопасности". На деле же Штаты преследуют корыстные цели — добычу нефти и экономические выгоды", — написал Overseas View.
"Я согласен с Путиным, Британия должна убрать свои войска от российской границы. Лиз Трасс (главу британского МИД — Прим. ред.) нужно уволить за покатушки на танке в Эстонии и отпугивание местных людей", — подытожил Scotty828.
Ранее исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский на встрече главы государства с правозащитниками обратился к президенту России с просьбой ввести в законодательство такие понятия, как "геноцид" и "призывы к геноциду". Путин, отвечая на предложение, заявил, что происходящее в Донбассе напоминает геноцид.