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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20211213/dolgostroi-1763408353.html
Глава Хабаровского края предложил новый механизм борьбы с долгостроями
Глава Хабаровского края предложил новый механизм борьбы с долгостроями - РИА Новости, 13.12.2021
Глава Хабаровского края предложил новый механизм борьбы с долгостроями
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил проработать введение нового механизма в борьбе с долгостроями на рынке жилищного строительства – создание РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T10:41
2021-12-13T10:41
хабаровский край
общество
хабаровский край
михаил дегтярев
жилье
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ХАБАРОВСК, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил проработать введение нового механизма в борьбе с долгостроями на рынке жилищного строительства – создание регионального застройщика, который взял бы на себя обязательства по проблемным объектам.На совещании в региональном правительстве он отметил, что, кроме работы с федеральным фондом по защите прав участников долевого строительства, краевому правительству необходимо проработать дополнительные эффективные механизмы."Новый механизм работы поможет нам справиться с долгостроями в Хабаровском крае. Я поручил заместителю председателя правительства по вопросам строительства Кериму Сунгурову изучить возможность и перспективы появления регионального застройщика на местном рынке жилья, который в дальнейшем взял бы на себя обязательства завершить и сдать проблемные жилые объекты. Такая практика доказала свою эффективность в других субъектах страны", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале по итогам совещания, посвященного реализации мер по восстановлению законных прав граждан – участников долевого строительства.По данным главы края, в регионе "подвешенным" остается вопрос обеспечения квартирами почти 1700 дольщиков, ситуация остается сложной в отношении 23 многоквартирных домов (МКД)."Его успешное решение войдет в перечень обязательных пунктов дорожной карты по достижению цели – вводу миллиона квадратных метров нового жилья в год. Это поручение президента страны Владимира Владимировича Путина", - заключил губернатор.По данным комитета государственного и строительного надзора правительства края, в следующем году планируется восстановить права порядка 600 владельцев жилья в шести домах. А в 2023 году - завершить строительство 13 МКД для более чем тысячи хабаровчан.При этом губернатор края остался крайне недоволен работой профильных чиновников с проблемным застройщиком ООО "Диалог". Компания официально признана банкротом: на протяжении последних нескольких лет стройка трех крупных жилых объектов заморожена, земельный участок арестован."Однозначное решение по ООО "Диалог" было принято полтора года назад, вопрос с финансированием урегулирован этим летом. Так почему совместная рабочая группа с представителями прокуратуры создана только в ноябре? Выходит, арест с участка будет снят в лучшем случае в феврале 2022-го. Это безобразие! Я дольщикам публично дал обещание, выбил деньги, подключил федеральный центр. А наши специалисты очнулись только к зиме? Все процессы должны быть синхронизированы", - возмутился на совещании Дегтярев.Он добавил, что за неисполнение подписанного им распоряжения по всем флагманским инициативам, в которых отражены четкие сроки и целевые показатели, ответственные понесут наказание вплоть до увольнения.
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общество, хабаровский край, михаил дегтярев, жилье
10:41 13.12.2021
 
Глава Хабаровского края предложил новый механизм борьбы с долгостроями

Глава Хабаровского края Дегтярев предложил новый механизм борьбы с долгостроями

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ХАБАРОВСК, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил проработать введение нового механизма в борьбе с долгостроями на рынке жилищного строительства – создание регионального застройщика, который взял бы на себя обязательства по проблемным объектам.
На совещании в региональном правительстве он отметил, что, кроме работы с федеральным фондом по защите прав участников долевого строительства, краевому правительству необходимо проработать дополнительные эффективные механизмы.
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"Новый механизм работы поможет нам справиться с долгостроями в Хабаровском крае. Я поручил заместителю председателя правительства по вопросам строительства Кериму Сунгурову изучить возможность и перспективы появления регионального застройщика на местном рынке жилья, который в дальнейшем взял бы на себя обязательства завершить и сдать проблемные жилые объекты. Такая практика доказала свою эффективность в других субъектах страны", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале по итогам совещания, посвященного реализации мер по восстановлению законных прав граждан – участников долевого строительства.
По данным главы края, в регионе "подвешенным" остается вопрос обеспечения квартирами почти 1700 дольщиков, ситуация остается сложной в отношении 23 многоквартирных домов (МКД).
"Его успешное решение войдет в перечень обязательных пунктов дорожной карты по достижению цели – вводу миллиона квадратных метров нового жилья в год. Это поручение президента страны Владимира Владимировича Путина", - заключил губернатор.
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По данным комитета государственного и строительного надзора правительства края, в следующем году планируется восстановить права порядка 600 владельцев жилья в шести домах. А в 2023 году - завершить строительство 13 МКД для более чем тысячи хабаровчан.
При этом губернатор края остался крайне недоволен работой профильных чиновников с проблемным застройщиком ООО "Диалог". Компания официально признана банкротом: на протяжении последних нескольких лет стройка трех крупных жилых объектов заморожена, земельный участок арестован.
"Однозначное решение по ООО "Диалог" было принято полтора года назад, вопрос с финансированием урегулирован этим летом. Так почему совместная рабочая группа с представителями прокуратуры создана только в ноябре? Выходит, арест с участка будет снят в лучшем случае в феврале 2022-го. Это безобразие! Я дольщикам публично дал обещание, выбил деньги, подключил федеральный центр. А наши специалисты очнулись только к зиме? Все процессы должны быть синхронизированы", - возмутился на совещании Дегтярев.
Он добавил, что за неисполнение подписанного им распоряжения по всем флагманским инициативам, в которых отражены четкие сроки и целевые показатели, ответственные понесут наказание вплоть до увольнения.
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