https://ria.ru/20211213/dolgi-1763401872.html
Россияне попрощаются с долгами
"Известия": россиянам спишут более двух миллиардов рублей долгов - РИА Новости, 13.12.2021
Россияне попрощаются с долгами
Почти шесть тысяч россиян воспользовались процедурой внесудебного банкротства, действующей с сентября прошлого года, пишут "Известия". РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T10:10
2021-12-13T10:10
2021-12-13T14:51
экономика
россия
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Почти шесть тысяч россиян воспользовались процедурой внесудебного банкротства, действующей с сентября прошлого года, пишут "Известия".Как отметил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, более 3,5 тысячи граждан уже избавились от обязательств на сумму 1,23 миллиарда рублей. Всего планируют списать долгов на сумму свыше двух миллиардов. Это случится после того, как по оставшимся заявлениям пройдет шестимесячный срок."По итогам ноября доля запущенных процедур от общего количества обратившихся в МФЦ увеличилась до 54 процентов", — сказал Торосов. Его словам подтвердил руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин. Годом ранее этот показатель составлял 30 процентов: скорее всего, на ситуацию повлияло сокращение числа отказов, пояснил он. В сентябре прошлого года в России вступили в силу поправки в закон "О банкротстве", позволяющие должнику освобождаться от невыполнимых для него обязательств во вне судебном порядке. Новые правила разрешают физлицам и ИП пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.Этим правом можно воспользоваться, если объем долгов составляет не менее 50 тысяч рублей и не превышает 500 тысяч. При этом в эту сумму не должны входить штрафы, пени, проценты за просрочку, убытки в виде упущенной выгоды и иные имущественные или финансовые санкции. Кроме того, в отношении должника должно быть завершено исполнительное производство из-за отсутствия у него имущества, на которое могут обратить взыскание.
https://ria.ru/20211126/dolgi-1760814473.html
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экономика, россия
10:10 13.12.2021 (обновлено: 14:51 13.12.2021)
"Известия": россиянам спишут более двух миллиардов рублей долгов
"Известия": россиянам без суда спишут более двух миллиардов рублей долгов
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
Почти шесть тысяч россиян воспользовались процедурой внесудебного банкротства, действующей с сентября прошлого года, пишут "Известия"
.
Как отметил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, более 3,5 тысячи граждан уже избавились от обязательств на сумму 1,23 миллиарда рублей. Всего планируют списать долгов на сумму свыше двух миллиардов. Это случится после того, как по оставшимся заявлениям пройдет шестимесячный срок.
"По итогам ноября доля запущенных процедур от общего количества обратившихся в МФЦ увеличилась до 54 процентов", — сказал Торосов. Его словам подтвердил руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин. Годом ранее этот показатель составлял 30 процентов: скорее всего, на ситуацию повлияло сокращение числа отказов, пояснил он.
В сентябре прошлого года в России
вступили в силу поправки в закон "О банкротстве", позволяющие должнику освобождаться от невыполнимых для него обязательств во вне судебном порядке. Новые правила разрешают физлицам и ИП пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.
Этим правом можно воспользоваться, если объем долгов составляет не менее 50 тысяч рублей и не превышает 500 тысяч. При этом в эту сумму не должны входить штрафы, пени, проценты за просрочку, убытки в виде упущенной выгоды и иные имущественные или финансовые санкции. Кроме того, в отношении должника должно быть завершено исполнительное производство из-за отсутствия у него имущества, на которое могут обратить взыскание.