https://ria.ru/20211213/dokhody-1763388459.html
Россияне рассказали, как изменилась их жизнь в пандемию COVID-19
Россияне рассказали, как изменилась их жизнь в пандемию COVID-19 - РИА Новости, 13.12.2021
Россияне рассказали, как изменилась их жизнь в пандемию COVID-19
Почти у трети жителей России за время пандемии изменились доходы, а у четверти произошла переоценка ценностей, показывают данные проведенного медиахолдингом... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T06:09
2021-12-13T06:09
2021-12-13T06:09
общество
доходы
исследование
рамблер
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Почти у трети жителей России за время пандемии изменились доходы, а у четверти произошла переоценка ценностей, показывают данные проведенного медиахолдингом Rambler&Co исследования, которое есть в распоряжении РИА Новости.Участие в исследовании, которое проводилось на портале "Рамблер" с 3 по 10 декабря 2021 года, приняли 2 428 794 пользователя, среди них 40% женщин и 60% мужчин.При этом почти половина опрошенных считают, что их жизнь разделилась на "до" и "после", а 53% не столкнулись с жизненными изменениями. Среди них 42% уверены, что внешние факторы не влияют на их личные дела, 27% - что карантинные ограничения им помешали, 16% не желали что-либо менять, а 15% ждут окончания пандемии для осуществления задуманного.Согласно результатам исследования, 39% опрошенных россиян считают, что пандемия пройдет, но произойдёт что-то еще, 36% верят, что в ближайшее время ничего не изменится. Приобретенные за последние годы привычки скорее положительными считают 14%, 11% - что все произошедшие изменения временны."Среди новых привычек респонденты выделили следующие: 29% стали внимательнее относиться к своему здоровью, 22% – больше следить за тратами, 21% – чаще пользоваться онлайн-сервисами, 18% начали проявлять больше заботы к своим близким, 7% – меньше дел откладывать на потом, 3% – лучше контролировать свое время", - добавляется в исследовании.
https://ria.ru/20210714/dokhod-1741182485.html
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РИА Новости
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общество, доходы, исследование, рамблер, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Россияне рассказали, как изменилась их жизнь в пандемию COVID-19
Опрос Rambler&Co выявил, что почти у трети россиян за время пандемии изменились доходы
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Почти у трети жителей России за время пандемии
изменились доходы, а у четверти произошла переоценка ценностей, показывают данные проведенного медиахолдингом Rambler&Co исследования, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Участие в исследовании, которое проводилось на портале "Рамблер
" с 3 по 10 декабря 2021 года, приняли 2 428 794 пользователя, среди них 40% женщин и 60% мужчин.
"Почти у трети (31%) изменился доход, у четверти произошла переоценка ценностей. 15% респондентов рассказали, что у них поменялся семейный статус или состав семьи, 11% начали общаться с новыми людьми, 7% переехали, 6% стали работать по новой профессии, 5% решились на крупные приобретения",- говорится в исследовании.
При этом почти половина опрошенных считают, что их жизнь разделилась на "до" и "после", а 53% не столкнулись с жизненными изменениями. Среди них 42% уверены, что внешние факторы не влияют на их личные дела, 27% - что карантинные ограничения им помешали, 16% не желали что-либо менять, а 15% ждут окончания пандемии для осуществления задуманного.
Согласно результатам исследования, 39% опрошенных россиян считают, что пандемия пройдет, но произойдёт что-то еще, 36% верят, что в ближайшее время ничего не изменится. Приобретенные за последние годы привычки скорее положительными считают 14%, 11% - что все произошедшие изменения временны.
"Среди новых привычек респонденты выделили следующие: 29% стали внимательнее относиться к своему здоровью, 22% – больше следить за тратами, 21% – чаще пользоваться онлайн-сервисами, 18% начали проявлять больше заботы к своим близким, 7% – меньше дел откладывать на потом, 3% – лучше контролировать свое время", - добавляется в исследовании.