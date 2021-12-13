https://ria.ru/20211213/dokhody-1763388459.html

Россияне рассказали, как изменилась их жизнь в пандемию COVID-19

Россияне рассказали, как изменилась их жизнь в пандемию COVID-19 - РИА Новости, 13.12.2021

Россияне рассказали, как изменилась их жизнь в пандемию COVID-19

Почти у трети жителей России за время пандемии изменились доходы, а у четверти произошла переоценка ценностей, показывают данные проведенного медиахолдингом... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T06:09

2021-12-13T06:09

2021-12-13T06:09

общество

доходы

исследование

рамблер

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Почти у трети жителей России за время пандемии изменились доходы, а у четверти произошла переоценка ценностей, показывают данные проведенного медиахолдингом Rambler&Co исследования, которое есть в распоряжении РИА Новости.Участие в исследовании, которое проводилось на портале "Рамблер" с 3 по 10 декабря 2021 года, приняли 2 428 794 пользователя, среди них 40% женщин и 60% мужчин.При этом почти половина опрошенных считают, что их жизнь разделилась на "до" и "после", а 53% не столкнулись с жизненными изменениями. Среди них 42% уверены, что внешние факторы не влияют на их личные дела, 27% - что карантинные ограничения им помешали, 16% не желали что-либо менять, а 15% ждут окончания пандемии для осуществления задуманного.Согласно результатам исследования, 39% опрошенных россиян считают, что пандемия пройдет, но произойдёт что-то еще, 36% верят, что в ближайшее время ничего не изменится. Приобретенные за последние годы привычки скорее положительными считают 14%, 11% - что все произошедшие изменения временны."Среди новых привычек респонденты выделили следующие: 29% стали внимательнее относиться к своему здоровью, 22% – больше следить за тратами, 21% – чаще пользоваться онлайн-сервисами, 18% начали проявлять больше заботы к своим близким, 7% – меньше дел откладывать на потом, 3% – лучше контролировать свое время", - добавляется в исследовании.

https://ria.ru/20210714/dokhod-1741182485.html

https://ria.ru/20211129/schaste-1761221288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, доходы, исследование, рамблер, коронавирус covid-19, коронавирус в россии