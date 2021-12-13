https://ria.ru/20211213/deyatelnost-1763554942.html

Рашкин заявил, что планирует продолжить депутатскую деятельность

Рашкин заявил, что планирует продолжить депутатскую деятельность - РИА Новости, 13.12.2021

Рашкин заявил, что планирует продолжить депутатскую деятельность

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин сообщил журналистам, что планирует продолжать работу в нижней палате парламента, хотя наложенные судом запреты затруднят... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T20:44

2021-12-13T20:44

2021-12-13T21:11

общество

валерий рашкин

госдума рф

россия

дело о незаконной охоте с участием рашкина

саратовская область

москва

александр бастрыкин

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин сообщил журналистам, что планирует продолжать работу в нижней палате парламента, хотя наложенные судом запреты затруднят ее.Ранее суд избрал ему меру пресечения, запретив общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи и посещать охотничьи угодья. Срок действия запрета Басманный суд Москвы установил до 13 февраля."Решение мы будем обжаловать в части, мешающей исполнять свои обязанности депутата - использование телефона, интернета, телефонных звонков", - сказал Рашкин после решения Басманного суда Москвы. Депутат пояснил, что работает с несколькими законопроектами и более чем 400 письмами, ему необходима возможность переписки. Свое состояние после заседания суда он описал как "рабочее".Как информирует СК РФ, фабула уголовного дела сводится к тому, что в ночь с 28 на 29 октября в Саратовской области Рашкин вместе с иными лицами, не имея разрешения, поехал охотиться на лося. Убив дикое животное, Рашкин попытался спрятать оружие, а после соучастники разделали лося, части разделанной туши они положили в багажник и салон "Лада Ларгус", а затем уехали, полагает следствие.Рашкину предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Как и положено по закону, дело возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин - только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов. Но прежде Госдума по представлению генпрокурора Игоря Краснова согласилась лишить Рашкина депутатской неприкосновенности. Преступление наказывается либо штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет. Кроме уголовной коммуниста привлекут к административной ответственности: по словам Краснова, Рашкин был за рулем с признаками опьянения, от него исходил "резкий запах спиртного", речь была нарушена, но проходить освидетельствование он отказался.Сам Рашкин считает масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка". По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение. Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.

https://ria.ru/20211206/rashkin-1762464866.html

https://ria.ru/20211203/rashkin-1761974619.html

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