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Строительство детского сада на 200 мест началось в Подмосковье

Строительство детского сада на 200 мест началось в Подмосковье - РИА Новости, 13.12.2021

Строительство детского сада на 200 мест началось в Подмосковье

Основные строительные работы по возведению детского сада на 200 мест вблизи деревни Лопатино Ленинского городского округа начались в Московской области,... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T14:16

2021-12-13T14:16

2021-12-13T14:16

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Основные строительные работы по возведению детского сада на 200 мест вблизи деревни Лопатино Ленинского городского округа начались в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минстроя."На объекте завершены работы по устройству гидроизоляции фундаментной плиты, выполнена стяжка. Ведутся работы по армированию и бетонированию плиты основания здания", - приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса региона Владимира Локтева.Он добавил, что двухэтажное здание дошкольного образовательного учреждения площадью 2,9 тысяч квадратных метров будет рассчитано на 8 групп. На прилегающей территории обустроят детские площадки с теневыми навесами, игровыми и спортивными комплексами, а также проведут благоустройство и озеленение."Ввод нового детского сада в эксплуатацию намечен на 2022 год", - добавил Локтев.

https://ria.ru/20211206/parkovki-1762367698.html

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общество, московская область (подмосковье), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)