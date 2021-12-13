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Строительство детского сада на 200 мест началось в Подмосковье
Строительство детского сада на 200 мест началось в Подмосковье - РИА Новости, 13.12.2021
Строительство детского сада на 200 мест началось в Подмосковье
Основные строительные работы по возведению детского сада на 200 мест вблизи деревни Лопатино Ленинского городского округа начались в Московской области,... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T14:16
2021-12-13T14:16
2021-12-13T14:16
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Основные строительные работы по возведению детского сада на 200 мест вблизи деревни Лопатино Ленинского городского округа начались в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минстроя."На объекте завершены работы по устройству гидроизоляции фундаментной плиты, выполнена стяжка. Ведутся работы по армированию и бетонированию плиты основания здания", - приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса региона Владимира Локтева.Он добавил, что двухэтажное здание дошкольного образовательного учреждения площадью 2,9 тысяч квадратных метров будет рассчитано на 8 групп. На прилегающей территории обустроят детские площадки с теневыми навесами, игровыми и спортивными комплексами, а также проведут благоустройство и озеленение."Ввод нового детского сада в эксплуатацию намечен на 2022 год", - добавил Локтев.
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общество, московская область (подмосковье), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)