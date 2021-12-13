https://ria.ru/20211213/deti-1763427038.html

Правительство выделит еще 22 миллиарда рублей на помощь тяжелобольным детям

Правительство выделит еще 22 миллиарда рублей на помощь тяжелобольным детям - РИА Новости, 13.12.2021

Правительство выделит еще 22 миллиарда рублей на помощь тяжелобольным детям

Правительство дополнительно выделит 22 миллиарда рублей на поддержку детей с тяжелыми заболеваниями, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T11:57

2021-12-13T11:57

2021-12-13T14:40

россия

общество

михаил мишустин

здоровье - общество

фонд "круг добра"

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Правительство дополнительно выделит 22 миллиарда рублей на поддержку детей с тяжелыми заболеваниями, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.В частности, 560 миллионов рублей направят на расширение и реконструкцию Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Это позволит внедрять самые современные и более эффективные методики лечения, а значит, позволит спасать еще больше жизней, добавил Мишустин.Ранее на реализацию задач "Круга добра" направили почти 38 миллиардов рублей.Фонд создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными), заболеваниями. Сейчас он оказывает помощь 1900 пациентам с 44 диагнозами, закупает 37 лекарственных препаратов, 23 из которых не зарегистрированы в стране.

https://ria.ru/20211122/bolezn-1760154159.html

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россия, общество, михаил мишустин, здоровье - общество, фонд "круг добра"