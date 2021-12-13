Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211213/deti-1763427038.html
Правительство выделит еще 22 миллиарда рублей на помощь тяжелобольным детям
Правительство выделит еще 22 миллиарда рублей на помощь тяжелобольным детям - РИА Новости, 13.12.2021
Правительство выделит еще 22 миллиарда рублей на помощь тяжелобольным детям
Правительство дополнительно выделит 22 миллиарда рублей на поддержку детей с тяжелыми заболеваниями, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T11:57
2021-12-13T14:40
россия
общество
михаил мишустин
здоровье - общество
фонд "круг добра"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763472681_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_55b4b56c6b61b3d019c159c177f93760.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Правительство дополнительно выделит 22 миллиарда рублей на поддержку детей с тяжелыми заболеваниями, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.В частности, 560 миллионов рублей направят на расширение и реконструкцию Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Это позволит внедрять самые современные и более эффективные методики лечения, а значит, позволит спасать еще больше жизней, добавил Мишустин.Ранее на реализацию задач "Круга добра" направили почти 38 миллиардов рублей.Фонд создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными), заболеваниями. Сейчас он оказывает помощь 1900 пациентам с 44 диагнозами, закупает 37 лекарственных препаратов, 23 из которых не зарегистрированы в стране.
https://ria.ru/20211122/bolezn-1760154159.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763472681_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_045b769fc79774d00cb2e6d40f572dc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, михаил мишустин, здоровье - общество, фонд "круг добра"
11:57 13.12.2021 (обновлено: 14:40 13.12.2021)
 
Правительство выделит еще 22 миллиарда рублей на помощь тяжелобольным детям

Правительство выделит дополнительно 22 миллиарда рублей на поддержку тяжелобольных детей

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДетский онкологический центр имени Дмитрия Рогачева в Москве
Детский онкологический центр имени Дмитрия Рогачева в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Правительство дополнительно выделит 22 миллиарда рублей на поддержку детей с тяжелыми заболеваниями, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"За счет таких средств образованный по инициативе президента фонд "Круг добра" обеспечивает тяжелобольных ребят лекарствами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации", — напомнил он.
В частности, 560 миллионов рублей направят на расширение и реконструкцию Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Это позволит внедрять самые современные и более эффективные методики лечения, а значит, позволит спасать еще больше жизней, добавил Мишустин.
Ранее на реализацию задач "Круга добра" направили почти 38 миллиардов рублей.
Фонд создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными), заболеваниями. Сейчас он оказывает помощь 1900 пациентам с 44 диагнозами, закупает 37 лекарственных препаратов, 23 из которых не зарегистрированы в стране.
Медицинская сестра в больничной палате - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 12:59
В России выросла продолжительность жизни пациентов с редкими болезнями
 
РоссияОбществоМихаил МишустинЗдоровье - ОбществоФонд "Круг добра"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Вышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоу
02:14Немцы высмеяли главу МИД, пригрозившую России
02:08Как спасти смартфон после падения в сугроб
01:53Британцы оценили российские задачи по математике
01:49Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионов
01:33Нигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZeneca
01:28Запад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климату
01:16Адвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизнь
01:02В "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зиму
00:57В МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭ
00:26Президент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на Украине
00:20Число погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74
00:09Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19
00:02Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила Псаки
23:57Ассошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистами
23:45Индекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктов
23:27Захарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕС
23:21Врач рассказала, кому нельзя есть ананасы
23:07Основатель Pink Floyd поддержал Ассанжа
23:05Новак перечислил проблемы угольной промышленности в сфере безопасности
Лента новостейМолния
Вышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоуНемцы высмеяли главу МИД, пригрозившую РоссииКак спасти смартфон после падения в сугробБританцы оценили российские задачи по математикеУниверситет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионовНигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZenecaЗапад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климатуАдвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизньВ "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зимуВ МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭПрезидент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на УкраинеЧисло погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила ПсакиАссошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистамиИндекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктовЗахарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕСВрач рассказала, кому нельзя есть ананасыОснователь Pink Floyd поддержал АссанжаНовак перечислил проблемы угольной промышленности в сфере безопасности