https://ria.ru/20211213/derevnya-1763447536.html
Первую в России "Деревню будущего" презентуют в Удмуртии 15 декабря
Первую в России "Деревню будущего" презентуют в Удмуртии 15 декабря - РИА Новости, 13.12.2021
Первую в России "Деревню будущего" презентуют в Удмуртии 15 декабря
Первую в России "Деревню будущего", где для сельчан созданы городские условия, презентуют в удмуртском селе Пихтовка 15 декабря, сообщили в пресс-службе главы... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T13:07
2021-12-13T13:07
2021-12-13T13:07
удмуртская республика
экономика
воткинский район
удмуртская республика (удмуртия)
герман греф
сбербанк россии
александр бречалов
дмитрий патрушев
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УФА, 13 дек – РИА Новости. Первую в России "Деревню будущего", где для сельчан созданы городские условия, презентуют в удмуртском селе Пихтовка 15 декабря, сообщили в пресс-службе главы республики."В селе Пихтовка Воткинского района 15 декабря презентуют "Деревню будущего". Это первый в стране проект по комплексному изменению сельских территорий. В презентации примут участие в режиме видеоконференции министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф. В Пихтовке о реализованных проектах расскажут глава Удмуртии Александр Бречалов и вице-президент - председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин", - говорится в сообщении пресс-службы.Власти Удмуртии рассказали, что село Пихтовка Воткинского района является центральной усадьбой одного из экономически эффективных сельхозпредприятий республики – ГУП УР "Рыбхоз "Пихтовка"."Именно здесь накоплен уникальный опыт выращивания прудовой рыбы, его перенимают и внедряют в работу многие специализированные хозяйства в стране. Пихтовка всего за несколько месяцев преобразилась до неузнаваемости – для жителей созданы комфортные условия для жизни, максимально приближенные к городским", - информирует пресс-служба главы региона.Отмечается, что стройка шла в общей сложности на 13 площадках – социальных объектах села. Из бюджетов всех уровней направлено более 226 миллионов рублей, основным инвестором выступил Сбер.В Удмуртии в 2022 году намерены продолжить реализацию программы "Деревня будущего", уже определены два сельских населенных пункта, которые получат этот статус.Кроме того, 15 декабря в Пихтовке подведут итоги Года села, объявленного в Удмуртии Бречаловым.
https://ria.ru/20211213/udmurtiya-1763397247.html
https://ria.ru/20211011/remont-1754041551.html
воткинский район
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экономика, воткинский район, удмуртская республика (удмуртия), герман греф, сбербанк россии, александр бречалов, дмитрий патрушев, россия
Первую в России "Деревню будущего" презентуют в Удмуртии 15 декабря
Первую в России "Деревню будущего" презентуют в удмуртском селе Пихтовка 15 декабря
УФА, 13 дек – РИА Новости.
Первую в России
"Деревню будущего", где для сельчан созданы городские условия, презентуют в удмуртском селе Пихтовка 15 декабря, сообщили в пресс-службе главы республики.
"В селе Пихтовка Воткинского района
15 декабря презентуют "Деревню будущего". Это первый в стране проект по комплексному изменению сельских территорий. В презентации примут участие в режиме видеоконференции министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев
и председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф
. В Пихтовке о реализованных проектах расскажут глава Удмуртии Александр Бречалов
и вице-президент - председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин", - говорится в сообщении пресс-службы.
Власти Удмуртии рассказали, что село Пихтовка Воткинского района является центральной усадьбой одного из экономически эффективных сельхозпредприятий республики – ГУП УР "Рыбхоз "Пихтовка".
"Именно здесь накоплен уникальный опыт выращивания прудовой рыбы, его перенимают и внедряют в работу многие специализированные хозяйства в стране. Пихтовка всего за несколько месяцев преобразилась до неузнаваемости – для жителей созданы комфортные условия для жизни, максимально приближенные к городским", - информирует пресс-служба главы региона.
Отмечается, что стройка шла в общей сложности на 13 площадках – социальных объектах села. Из бюджетов всех уровней направлено более 226 миллионов рублей, основным инвестором выступил Сбер.
В Удмуртии в 2022 году намерены продолжить реализацию программы "Деревня будущего", уже определены два сельских населенных пункта, которые получат этот статус.
Кроме того, 15 декабря в Пихтовке подведут итоги Года села, объявленного в Удмуртии Бречаловым.