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Поляки не захотели быть подопытными кроликами в противостоянии России и США
В Польше испугались превращения в "плантацию ядерных грибов" из-за США - РИА Новости, 13.12.2021
Поляки не захотели быть подопытными кроликами в противостоянии России и США
Читатели польского издания Interia прокомментировали новость о планах Вашингтона по модернизации ядерного потенциала. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T16:56
2021-12-13T17:52
варшава
сша
ирак
польша
сергей рябков
нато
россия
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Читатели польского издания Interia прокомментировали новость о планах Вашингтона по модернизации ядерного потенциала.В частности, речь идет о создании новой версии бомбы B61, которая будет совместима с современными истребителями. Многие пользователи уверены, что такой настрой США не сулит Варшаве ничего хорошего, поскольку в случае конфликта с Россией Польша станет для обеих сторон испытательным полигоном."Половина из них упадет на линии Вислы, чтобы россияне не продвинулись на запад", — считает Zbyszek."Туда же Россия сбросит свои бомбы, чтобы остановить НАТО по пути на восток. Польша — идеальное место для "плантации" ядерных грибов," — подчеркнул Canis."А зачем им эти бомбы, если на них никто не нападает, и никто им не угрожает?" — задался вопросом edo."Я уже боюсь, ведь неизвестно, когда этот дедок решит нажать на красную кнопку", — высказал мнение ~ed."Новые бомбы, как и другие элементы американского арсенала, будут нести только американскую демократию, мир и благосостояние. Они будут служить для защиты американских нефтяных месторождений и природных богатств в Иране, Сирии, Венесуэле и любых других точках мира", — сыронизировал DyzioM."Байден должен получить за это Нобелевскую премию, как Обама в 2009 году за две развязанные "демократические" войны, в Ираке и Афганистане", — подытожили читатели.Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что действия американцев и союзников по НАТО напоминают подготовку к повторению печального опыта Карибского кризиса. По его словам, на подобную мысль наводит то, что страны Запада постоянно приближают военную инфраструктуру и различные виды вооружений к российским границам. Это, в свою очередь, повышает риски дестабилизации обстановки "не только на европейском континенте, но и шире в Евроатлантике", предупредил дипломат. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211212/nato-1763365890.html
https://ria.ru/20211114/sovet-1758994317.html
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варшава, сша, ирак, польша, сергей рябков, нато, россия
16:56 13.12.2021 (обновлено: 17:52 13.12.2021)
 
В Польше испугались превращения в "плантацию ядерных грибов" из-за США

Читатели Interia предрекли Польше превращение в ядерный полигон из-за американских бомб

© Фото : U.S. D.O.D. (SSGT Phil Schmitten)Ядерные бомбы B61
Ядерные бомбы B61 - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© Фото : U.S. D.O.D. (SSGT Phil Schmitten)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Читатели польского издания Interia прокомментировали новость о планах Вашингтона по модернизации ядерного потенциала.
В частности, речь идет о создании новой версии бомбы B61, которая будет совместима с современными истребителями. Многие пользователи уверены, что такой настрой США не сулит Варшаве ничего хорошего, поскольку в случае конфликта с Россией Польша станет для обеих сторон испытательным полигоном.
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"Половина из них упадет на линии Вислы, чтобы россияне не продвинулись на запад", — считает Zbyszek.
"Туда же Россия сбросит свои бомбы, чтобы остановить НАТО по пути на восток. Польша — идеальное место для "плантации" ядерных грибов," — подчеркнул Canis.
"А зачем им эти бомбы, если на них никто не нападает, и никто им не угрожает?" — задался вопросом edo.
"Я уже боюсь, ведь неизвестно, когда этот дедок решит нажать на красную кнопку", — высказал мнение ~ed.
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"Новые бомбы, как и другие элементы американского арсенала, будут нести только американскую демократию, мир и благосостояние. Они будут служить для защиты американских нефтяных месторождений и природных богатств в Иране, Сирии, Венесуэле и любых других точках мира", — сыронизировал DyzioM.
"Байден должен получить за это Нобелевскую премию, как Обама в 2009 году за две развязанные "демократические" войны, в Ираке и Афганистане", — подытожили читатели.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что действия американцев и союзников по НАТО напоминают подготовку к повторению печального опыта Карибского кризиса. По его словам, на подобную мысль наводит то, что страны Запада постоянно приближают военную инфраструктуру и различные виды вооружений к российским границам. Это, в свою очередь, повышает риски дестабилизации обстановки "не только на европейском континенте, но и шире в Евроатлантике", предупредил дипломат.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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12 декабря, 11:20
В МИД Польши заявили о смягчении позиции США по "Северному потоку — 2"
 
ВаршаваСШАИракПольшаСергей РябковНАТОРоссия
 
 
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