https://ria.ru/20211213/bomboubezhischa-1763532647.html
В Киеве проверяют бомбоубежища и готовят учения с оповещением населения
В Киеве проверяют бомбоубежища и готовят учения с оповещением населения - РИА Новости, 13.12.2021
В Киеве проверяют бомбоубежища и готовят учения с оповещением населения
Власти Киева проверяют бомбоубежища и готовят учения с оповещением населения, сообщил в понедельник заместитель главы Киевской городской администрации по... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T18:35
2021-12-13T18:35
2021-12-13T18:35
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дмитрий песков
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КИЕВ, 13 дек - РИА Новости. Власти Киева проверяют бомбоубежища и готовят учения с оповещением населения, сообщил в понедельник заместитель главы Киевской городской администрации по муниципальной безопасности Андрей Крищенко."Начнем с бомбоубежищ. Это старые еще советские конструкции, которые преимущественно были на каких-то крупных предприятиях. Там есть инфраструктура, они хорошо укреплены и рассчитаны на множество людей. Такие объекты мы проверили. Многие из них, к сожалению, в частной собственности. Наш департамент безопасности и районные администрации распоряжались, чтобы упорядочить их. Часть отремонтировали, по поводу остальных есть вопросы", - сказал Крищенко в интервью изданию "Бабель", отвечая на вопрос о том, как Киев готовится к возможному вторжению РФ.По его словам, есть еще объекты двойного назначения — это подвалы, подземные паркинги, подвальные магазинчики и т.д. Он отметил, что власти намерены проводить разъяснительную работу, чтобы люди понимали, что нужно делать во время сигнала тревоги."Со следующей недели мы начнем информационную кампанию, чтобы люди не пугались, когда их услышат. А через несколько недель уже будем включать сирены и будем проводить учебу, чтобы люди без паники понимали, что делать", - добавил Крищенко.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20211212/ukraina-1763338987.html
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украина, киев, дмитрий песков, нато, россия
В Киеве проверяют бомбоубежища и готовят учения с оповещением населения
В Киеве проверяют бомбоубежища и готовят учения с оповещением населения – местные власти
КИЕВ, 13 дек - РИА Новости.
Власти Киева
проверяют бомбоубежища и готовят учения с оповещением населения, сообщил в понедельник заместитель главы Киевской городской администрации по муниципальной безопасности Андрей Крищенко.
"Начнем с бомбоубежищ. Это старые еще советские конструкции, которые преимущественно были на каких-то крупных предприятиях. Там есть инфраструктура, они хорошо укреплены и рассчитаны на множество людей. Такие объекты мы проверили. Многие из них, к сожалению, в частной собственности. Наш департамент безопасности и районные администрации распоряжались, чтобы упорядочить их. Часть отремонтировали, по поводу остальных есть вопросы", - сказал Крищенко в интервью изданию "Бабель", отвечая на вопрос о том, как Киев готовится к возможному вторжению РФ.
По его словам, есть еще объекты двойного назначения — это подвалы, подземные паркинги, подвальные магазинчики и т.д. Он отметил, что власти намерены проводить разъяснительную работу, чтобы люди понимали, что нужно делать во время сигнала тревоги.
"Со следующей недели мы начнем информационную кампанию, чтобы люди не пугались, когда их услышат. А через несколько недель уже будем включать сирены и будем проводить учебу, чтобы люди без паники понимали, что делать", - добавил Крищенко.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России
у границ Украины
. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО
вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.