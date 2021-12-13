https://ria.ru/20211213/bolgariya-1763515742.html

В Болгарии избрали нового премьер-министра

В Болгарии избрали нового премьер-министра - РИА Новости, 13.12.2021

В Болгарии избрали нового премьер-министра

Народное собрание (парламент) Болгарии избрал на пост премьер-министра страны Кирила Петкова, лидера победившей на выборах в ноябре партии "Продолжаем... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T17:13

2021-12-13T17:13

2021-12-13T20:32

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Болгарии избрал на пост премьер-министра страны Кирила Петкова, лидера победившей на выборах в ноябре партии "Продолжаем перемены", сообщает телеканал Болгарское национальное телевидение.За кандидатуру 41-летнего Петкова проголосовали 134 депутата, против – 104, воздержавшихся не было.В ходе отдельного голосования парламент проголосовал за персональный состав совета министров. Для его одобрения был необходим 121 голос, тогда как партнеры по коалиции, в которую, помимо партии "Продолжаем перемены", входят социалисты и партия "Есть такой народ", располагают в собрании 134 голосами.Петков с родителями эмигрировал в Канаду в середине 1990-х годов. Он получил финансовое образование в Университете Британской Колумбии, а затем изучал бизнес-администрацию в Гарвардском университете. С мая по сентябрь 2021 года он возглавлял министерство экономики в служебном правительстве Стефана Янева. В конце октября Конституционный суд Болгарии задним числом отменил указ о назначении Петкова на эту должность в связи с гражданством Канады, которым на тот момент располагал политик.

https://ria.ru/20211122/radev-1760095630.html

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болгария, в мире, парламент болгарии