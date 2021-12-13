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Новое оружие России
https://ria.ru/20211213/boepripas-1763425946.html
Опубликовано видео испытаний барражирующих боеприпасов "Ланцет" с катера
Опубликовано видео испытаний барражирующих боеприпасов "Ланцет" с катера - РИА Новости, 13.12.2021
Опубликовано видео испытаний барражирующих боеприпасов "Ланцет" с катера
Российская компания Zala Aero (входит в группу компаний "Калашников") опубликовала видео испытаний барражирующих боеприпасов "Ланцет" с морского носителя. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T11:53
2021-12-13T12:46
новое оружие россии
безопасность
технологии
оружие
калашников (концерн)
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российская компания Zala Aero (входит в группу компаний "Калашников") опубликовала видео испытаний барражирующих боеприпасов "Ланцет" с морского носителя.На видео демонстрируется запуск с помощью механической катапульты барражирующих боеприпасов "Ланцет" с борта скоростного штурмового катера БК-16Э.Также показан запуск с катера разведывательного дрона Zala, который затем, после выполнения разведки, садится на берег. При этом беспилотник выпускает парашют, а под его фюзеляжем надувается подушка безопасности, чтобы предотвратить повреждения аппарата при посадке.Возвращение на берег барражирующих боеприпасов "Ланцет" не показано, так как они не имеют такой функции. Это класс оружия, который может длительное время летать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска.При обнаружении цели такой беспилотник поражает ее как управляемая ракета "воздух - поверхность", полностью уничтожаясь сам. Если дрон не находит цель, то он самоуничтожается."Ланцет" разработан Zala Aero в инициативном порядке. Компания единственной на сегодняшний день в России производит оружие такого класса.
https://ria.ru/20211129/tsirkon-1761255632.html
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РИА Новости
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Кадры испытаний боеприпасов "Ланцет" с морского носителя
Российская компания Zala Aero (входит в "Калашников") опубликовала видео испытаний барражирующих боеприпасов "Ланцет" с морского носителя
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безопасность, технологии, оружие, калашников (концерн), россия
11:53 13.12.2021 (обновлено: 12:46 13.12.2021)
 
Опубликовано видео испытаний барражирующих боеприпасов "Ланцет" с катера

Zala Aero опубликовала видео испытаний барражирующих боеприпасов "Ланцет" с борта катера

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российская компания Zala Aero (входит в группу компаний "Калашников") опубликовала видео испытаний барражирующих боеприпасов "Ланцет" с морского носителя.
На видео демонстрируется запуск с помощью механической катапульты барражирующих боеприпасов "Ланцет" с борта скоростного штурмового катера БК-16Э.
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Также показан запуск с катера разведывательного дрона Zala, который затем, после выполнения разведки, садится на берег. При этом беспилотник выпускает парашют, а под его фюзеляжем надувается подушка безопасности, чтобы предотвратить повреждения аппарата при посадке.
Возвращение на берег барражирующих боеприпасов "Ланцет" не показано, так как они не имеют такой функции. Это класс оружия, который может длительное время летать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска.
При обнаружении цели такой беспилотник поражает ее как управляемая ракета "воздух - поверхность", полностью уничтожаясь сам. Если дрон не находит цель, то он самоуничтожается.
"Ланцет" разработан Zala Aero в инициативном порядке. Компания единственной на сегодняшний день в России производит оружие такого класса.
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Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииОружиеКалашников (концерн)Россия
 
 
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