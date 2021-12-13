https://ria.ru/20211213/boepripas-1763425946.html

Опубликовано видео испытаний барражирующих боеприпасов "Ланцет" с катера

Опубликовано видео испытаний барражирующих боеприпасов "Ланцет" с катера - РИА Новости, 13.12.2021

Опубликовано видео испытаний барражирующих боеприпасов "Ланцет" с катера

Российская компания Zala Aero (входит в группу компаний "Калашников") опубликовала видео испытаний барражирующих боеприпасов "Ланцет" с морского носителя. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T11:53

2021-12-13T11:53

2021-12-13T12:46

новое оружие россии

безопасность

технологии

оружие

калашников (концерн)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763435175_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_0f077c824583cc1d60334d0063385f9c.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российская компания Zala Aero (входит в группу компаний "Калашников") опубликовала видео испытаний барражирующих боеприпасов "Ланцет" с морского носителя.На видео демонстрируется запуск с помощью механической катапульты барражирующих боеприпасов "Ланцет" с борта скоростного штурмового катера БК-16Э.Также показан запуск с катера разведывательного дрона Zala, который затем, после выполнения разведки, садится на берег. При этом беспилотник выпускает парашют, а под его фюзеляжем надувается подушка безопасности, чтобы предотвратить повреждения аппарата при посадке.Возвращение на берег барражирующих боеприпасов "Ланцет" не показано, так как они не имеют такой функции. Это класс оружия, который может длительное время летать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска.При обнаружении цели такой беспилотник поражает ее как управляемая ракета "воздух - поверхность", полностью уничтожаясь сам. Если дрон не находит цель, то он самоуничтожается."Ланцет" разработан Zala Aero в инициативном порядке. Компания единственной на сегодняшний день в России производит оружие такого класса.

https://ria.ru/20211129/tsirkon-1761255632.html

https://ria.ru/20211202/lazer-1761743235.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры испытаний боеприпасов "Ланцет" с морского носителя Российская компания Zala Aero (входит в "Калашников") опубликовала видео испытаний барражирующих боеприпасов "Ланцет" с морского носителя 2021-12-13T11:53 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, оружие, калашников (концерн), россия