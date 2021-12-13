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Новак перечислил проблемы угольной промышленности в сфере безопасности
Новак перечислил проблемы угольной промышленности в сфере безопасности - РИА Новости, 13.12.2021
Новак перечислил проблемы угольной промышленности в сфере безопасности
Вице-премьер РФ Александр Новак принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика", где обсуждались проблемы и меры по повышению... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T23:05
2021-12-13T23:05
александр новак
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
жкх
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика", где обсуждались проблемы и меры по повышению промышленной безопасности при добыче угля, говорится в сообщении на сайте правительства.Он подчеркнул, что в отрасли все еще остаётся ряд острых нерешённых вопросов, в том числе по которым ранее давались поручения, но они все еще не исполнены."Это вопросы по совершенствованию системы оплаты труда, строгому соблюдению обеспечения норматива "70 на 30" (постоянной и переменной составляющей - ред.) в фонде оплаты труда, чтобы не создавать стимулы для пренебрежения вопросами безопасности. Я напомню, что президентом уже было дано такое поручение. Минтрудом были подготовлены предложения по изменению отраслевого тарифного соглашения. Также не до конца решены вопросы создания ликвидационных фондов, не завершено строительство Национального аэромобильного спасательного учебно-тренировочного центра подготовки горноспасателей и шахтёров", – рассказал Новак.Вице-премьер отметил необходимость поручить Минпромторгу проверить качественные характеристики шахтерских самоспасателей, применяющихся в чрезвычайных ситуациях. Также он напомнил, что на прошлой неделе встречался с работниками шахты "Листвяжная" в Кузбассе, где в ноябре произошла трагическая авария.По мнению шахтеров, сообщил Новак, для повышения безопасности было бы целесообразно обеспечить нахождение в исправном и достаточном состоянии профессиональных средств спасения, используемых горноспасателями, около входа в шахту, для того чтобы в случае ЧС можно было бы собственными силами начать поисково-спасательную операцию, не дожидаясь прибытия профессионалов. Шахтеры также обратили внимание на необходимость качественной дегазации угольных пластов до начала их отработки.Вице-премьер поручил отразить предложения шахтеров в протоколе.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
https://ria.ru/20211202/putin-1761898797.html
https://ria.ru/20211206/shakhta-1762344358.html
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александр новак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), жкх, россия
23:05 13.12.2021
 
Новак перечислил проблемы угольной промышленности в сфере безопасности

Вице-премьер Новак перечислил проблемы угольной промышленности в сфере безопасности

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак на пленарном заседании в рамках Российской энергетической недели
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на пленарном заседании в рамках Российской энергетической недели - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика", где обсуждались проблемы и меры по повышению промышленной безопасности при добыче угля, говорится в сообщении на сайте правительства.
Он подчеркнул, что в отрасли все еще остаётся ряд острых нерешённых вопросов, в том числе по которым ранее давались поручения, но они все еще не исполнены.
"Это вопросы по совершенствованию системы оплаты труда, строгому соблюдению обеспечения норматива "70 на 30" (постоянной и переменной составляющей - ред.) в фонде оплаты труда, чтобы не создавать стимулы для пренебрежения вопросами безопасности. Я напомню, что президентом уже было дано такое поручение. Минтрудом были подготовлены предложения по изменению отраслевого тарифного соглашения. Также не до конца решены вопросы создания ликвидационных фондов, не завершено строительство Национального аэромобильного спасательного учебно-тренировочного центра подготовки горноспасателей и шахтёров", – рассказал Новак.
Вице-премьер отметил необходимость поручить Минпромторгу проверить качественные характеристики шахтерских самоспасателей, применяющихся в чрезвычайных ситуациях. Также он напомнил, что на прошлой неделе встречался с работниками шахты "Листвяжная" в Кузбассе, где в ноябре произошла трагическая авария.
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По мнению шахтеров, сообщил Новак, для повышения безопасности было бы целесообразно обеспечить нахождение в исправном и достаточном состоянии профессиональных средств спасения, используемых горноспасателями, около входа в шахту, для того чтобы в случае ЧС можно было бы собственными силами начать поисково-спасательную операцию, не дожидаясь прибытия профессионалов. Шахтеры также обратили внимание на необходимость качественной дегазации угольных пластов до начала их отработки.
Вице-премьер поручил отразить предложения шахтеров в протоколе.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
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Александр НовакМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ЖКХРоссия
 
 
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