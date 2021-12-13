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В Кремле рассказали о работе над предложениями по гарантиям безопасности
В Кремле рассказали о работе над предложениями по гарантиям безопасности - РИА Новости, 13.12.2021
В Кремле рассказали о работе над предложениями по гарантиям безопасности
Можно предположить, что Россия на этой неделе передаст США по дипломатическим каналам свои предложения по гарантиям безопасности, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T13:37
2021-12-13T13:37
безопасность
сша
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
нато
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Можно предположить, что Россия на этой неделе передаст США по дипломатическим каналам свои предложения по гарантиям безопасности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент говорил фактически о том, что это будет сделано в течение недели. Ну соответственно, можно предположить, что на этой неделе", - сказал он журналистам.Песков добавил, что "это будет по дипломатическим каналам, через министерство иностранных дел".Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели в прошлый вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи, они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.На следующий день Байден сообщил, что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией. По его словам, будет объявлено о встрече на высоком уровне США и, как минимум, четырех главных союзников по НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность РФ по поводу расширения НАТО и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге альянса.
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безопасность, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, россия
13:37 13.12.2021
 
В Кремле рассказали о работе над предложениями по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь Песков: Россия может передать США предложения по гарантиям безопасности

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве
Люди на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Можно предположить, что Россия на этой неделе передаст США по дипломатическим каналам свои предложения по гарантиям безопасности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент говорил фактически о том, что это будет сделано в течение недели. Ну соответственно, можно предположить, что на этой неделе", - сказал он журналистам.
Песков добавил, что "это будет по дипломатическим каналам, через министерство иностранных дел".
Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели в прошлый вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи, они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.
На следующий день Байден сообщил, что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией. По его словам, будет объявлено о встрече на высоком уровне США и, как минимум, четырех главных союзников по НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность РФ по поводу расширения НАТО и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге альянса.
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БезопасностьСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковДжо БайденНАТОРоссия
 
 
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