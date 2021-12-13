https://ria.ru/20211213/bezopasnost-1763456956.html

В Кремле рассказали о работе над предложениями по гарантиям безопасности

В Кремле рассказали о работе над предложениями по гарантиям безопасности - РИА Новости, 13.12.2021

В Кремле рассказали о работе над предложениями по гарантиям безопасности

Можно предположить, что Россия на этой неделе передаст США по дипломатическим каналам свои предложения по гарантиям безопасности, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T13:37

2021-12-13T13:37

2021-12-13T13:37

безопасность

сша

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

нато

россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Можно предположить, что Россия на этой неделе передаст США по дипломатическим каналам свои предложения по гарантиям безопасности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент говорил фактически о том, что это будет сделано в течение недели. Ну соответственно, можно предположить, что на этой неделе", - сказал он журналистам.Песков добавил, что "это будет по дипломатическим каналам, через министерство иностранных дел".Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели в прошлый вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи, они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.На следующий день Байден сообщил, что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией. По его словам, будет объявлено о встрече на высоком уровне США и, как минимум, четырех главных союзников по НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность РФ по поводу расширения НАТО и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге альянса.

https://ria.ru/20211213/amerika-1763347032.html

сша

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безопасность, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, россия