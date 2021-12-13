https://ria.ru/20211213/bezopasnost-1763389293.html

В МИД заявили о разочаровании в подходе Европы к вопросам безопасности

В МИД заявили о разочаровании в подходе Европы к вопросам безопасности - РИА Новости, 13.12.2021

В МИД заявили о разочаровании в подходе Европы к вопросам безопасности

Пренебрежительный подход Европы к безопасности на континенте, в том числе следование методичкам США, разочаровывает, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T07:16

2021-12-13T07:16

2021-12-13T10:10

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пренебрежительный подход Европы к безопасности на континенте, в том числе следование методичкам США, разочаровывает, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков."Европейцы очень разочаровывают пренебрежительным отношением к безопасности континента, безопасности Евроатлантики. Если они и дальше будут плыть по течению и руководствоваться теми методичками, которые спускаются из Вашингтона и тиражируются секретариатом НАТО в Брюсселе, до хорошего не дойдет", — сказал дипломат.Он также раскритиковал последние действия альянса вкупе с США. В частности, Рябков указал на планы НАТО по размещению вооружений альянса у границ России."Планы НАТО по постоянному приближению к нашим рубежам своей военной инфраструктуры и различных видов вооружений, в том числе самых современных и высокоточных, большой дальности действия, несомненно, являются тревожным фактором и элементом дестабилизации обстановки не только на Европейском континенте, но и шире — в Евроатлантике", — отметил замминистра.Рябков подчеркнул, что развитие ситуации по такому сценарию наводит на мысль, что западные партнеры готовятся к повторению опыта Карибского кризиса.Западные политики зачастую высказываются о "российской агрессии". Обвинения затрагивают как политическую, так и экономическую сферы — так, якобы пагубное влияние Москвы, по их мнению, отражается на Украине, Евросоюзе, деятельности НАТО и непосредственно США.Россия неоднократно отвергала эти заявления и связывала их с желанием Североатлантического альянса разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напоминал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение: это никому не угрожает и никого не должно волновать.Президент Владимир Путин, выступая на форуме "Россия зовет" в конце ноября, заявил, что для Москвы размещение вооружений на территории Украины станет красной линией, поскольку это угрожает государственной безопасности. Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, отмечала, что красной линией для России станет и вступление Украины в НАТО.

https://ria.ru/20171014/1506686346.html

https://ria.ru/20211208/peregovory-1762669286.html

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в мире, сша, европа, москва, сергей рябков, нато, россия